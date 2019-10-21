Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:14
- Atualizado há 6 anos
Agência FolhaPress - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), deve ocupar a presidência da República de quarta-feira (23) a sexta-feira (25). Isso porque estarão em viagens o presidente Jair Bolsonaro, em visita à Ásia e ao Oriente Médio, o vice-presidente Hamilton Mourão, que irá ao Peru, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que visitará Inglaterra e Irlanda.
A informação foi dada nesta segunda-feira (21) por Mourão. A jornalistas, ele afirmou que visitará o país latinoamericano que passa por crise política e institucional, inclusive com a dissolução do Congresso no final de setembro, para a assinatura de um acordo de troca de embarcações entre as marinhas brasileira e peruana.
Com Bolsonaro fora, Mourão ocupa a presidência da República até quarta à tarde, quando está previsto o embarque para o Peru. A partir daí, deve sentar na cadeira o presidente do Senado. A ordem de sucessão na presidência funciona desta maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).
Antes, o senador deve comandar as sessões de votação do segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Segundo Mourão, a expectativa do governo é de que o texto seja aprovado nesta terça-feira (22). "Acho que tranquilo, vai votar este segundo turno amanhã, pela conversa que eu tive com o Alcolumbre desde semana passada", afirmou.
