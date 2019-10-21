Home
Alcolumbre ocupará presidência durante viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia

A ordem de sucessão na presidência funciona da seguinte maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:14

 - Atualizado há 6 anos

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado Crédito: José Cruz | Agência Brasil

Agência FolhaPress - O presidente do SenadoDavi Alcolumbre (DEM-AP), deve ocupar a presidência da República de quarta-feira (23) a sexta-feira (25). Isso porque estarão em viagens o presidente Jair Bolsonaro, em visita à Ásia e ao Oriente Médio, o vice-presidente Hamilton Mourão, que irá ao Peru, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que visitará Inglaterra e Irlanda.

A informação foi dada nesta segunda-feira (21) por Mourão. A jornalistas, ele afirmou que visitará o país latinoamericano que passa por crise política e institucional, inclusive com a dissolução do Congresso no final de setembro, para a assinatura de um acordo de troca de embarcações entre as marinhas brasileira e peruana. 

Com Bolsonaro fora, Mourão ocupa a presidência da República até quarta à tarde, quando está previsto o embarque para o Peru. A partir daí, deve sentar na cadeira o presidente do Senado. A ordem de sucessão na presidência funciona desta maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

> Bolsonaro vai ao Japão para incentivar comércio e buscar investimentos

Antes, o senador deve comandar as sessões de votação do segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Segundo Mourão, a expectativa do governo é de que o texto seja aprovado nesta terça-feira (22). "Acho que tranquilo, vai votar este segundo turno amanhã, pela conversa que eu tive com o Alcolumbre desde semana passada", afirmou.

