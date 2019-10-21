Política

Alcolumbre ocupará presidência durante viagens de Bolsonaro, Mourão e Maia

A ordem de sucessão na presidência funciona da seguinte maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 15:14 - Atualizado há 6 anos

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado Crédito: José Cruz | Agência Brasil

A informação foi dada nesta segunda-feira (21) por Mourão. A jornalistas, ele afirmou que visitará o país latinoamericano que passa por crise política e institucional, inclusive com a dissolução do Congresso no final de setembro, para a assinatura de um acordo de troca de embarcações entre as marinhas brasileira e peruana.

Com Bolsonaro fora, Mourão ocupa a presidência da República até quarta à tarde, quando está previsto o embarque para o Peru. A partir daí, deve sentar na cadeira o presidente do Senado. A ordem de sucessão na presidência funciona desta maneira: vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado e, por fim, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes, o senador deve comandar as sessões de votação do segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Segundo Mourão, a expectativa do governo é de que o texto seja aprovado nesta terça-feira (22). "Acho que tranquilo, vai votar este segundo turno amanhã, pela conversa que eu tive com o Alcolumbre desde semana passada", afirmou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta