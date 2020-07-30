  • Início
  • Brasil
  • Alckmin vira réu na Justiça Eleitoral de SP acusado de receber caixa 2
Ex-governador de SP

Alckmin vira réu na Justiça Eleitoral de SP acusado de receber caixa 2

Segundo despacho do juiz Marco Antonio Martin Vargas, há indícios suficientes na acusação do Ministério Público Eleitoral para a abertura da ação
Redação de A Gazeta

30 jul 2020 às 19:53

30 de Julho de 2020 às 19:53

Geraldo Alckmin Crédito: Reprodução Facebook
A Justiça Eleitoral de São Paulo tornou réu nesta quinta-feira (30) o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) sob a acusação de receber caixa dois da Odebrecht.
Segundo despacho do juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, há indícios suficientes na acusação do Ministério Público Eleitoral para a abertura da ação. A denúncia tinha sido oferecida na último dia 23.
A acusação se refere a pagamentos para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014, quando ele disputou o governo do estado.
Alckmin tem negado as acusações e afirma que não praticou qualquer ilícito.

