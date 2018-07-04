Alckmin terá conversa com blocão e está otimista sobre aliança com DEM

Alckmin Crédito: Estadão Conteúdo

O pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira que está "otimista" e que "a possibilidade é boa" de fechar uma aliança com o DEM e os demais partidos do chamado blocão (DEM, PP, PRB e Solidariedade). Ele destacou que será uma conversa "franca e informal" e que não se vai tirar "nenhum coelho da cartola". O tucano disse que não fez um movimento mais incisivo junto ao DEM - parceiro do PSDB desde 1994 - por "respeito à candidatura de Rodrigo Maia (DEM-RJ), pré-candidato do partido, por enquanto.

Na noite desta quarta-feira, Alckmin participa de jantar com o blocão, que oscila entre apoiá-lo ou o pré-candidato do PDT, Ciro Gomes.

 Fui convidado para um encontro com o bloco, vou falar o que eu acredito: aliança não se faz de qualquer jeito. Ela deve se fazer baseada em propostos e na governabilidade. É preciso ganhar a eleição e fazer um bom governo. As duas coisas são necessárias. Será uma conversa franca, informal. Não tem nada de coelho da cartola. Tenho confiança de que vamos chegar lá  disse Alckmin, que participou de evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Alckmin disse que há uma grande afinidade com quadros do DEM.

Nem fizemos movimento ao DEM em respeito ao Rodrigo Maia, ficamos à distância. À medida que o DEM não tenha candidato, queremos estar juntos. Acredito que a possibilidade é boa, porque temos boas alianças em muitos estados, acreditamos em valores, medidas necessárias ao país também próximas. Você tem quadros do DEM que temos grande afinidade. Estamos otimistas. Vamos levar boa mensagem ao bloco  disse ele.

POIO A DORIA

Alckmin foi enfático ao dizer que seu candidato ao governo de São Paulo é João Doria, candidato do PSDB, apesar de sua ligação com o atual governador, Márcio França (PSB ):

 Meu candidato é o candidato do meu partido, o João Doria.

BOLSONARO





Perguntado em entrevista como fazer para reverter a vantagem do pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas, Alckmin disse que isso ocorrerá na campanha, que ainda não começou.

 Hoje, ainda não tem campanha. O povo brasileiro não sabe quem são os candidatos, quais são as alianças. O que você tem é um grande recall de quem está há mais tempo fazendo sua divulgação. Com Pesquisa não tenho a menor preocupação neste momento. Nenhum pré-candidato tem dois partidos, já temos bem encaminhados cinco partidos, com praticamente 20% do tempo de rádio e televisão  disse ele.

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