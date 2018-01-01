Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alckmin pede dedicação no combate à desigualdade e à crise econômica
Mensagem

Alckmin pede dedicação no combate à desigualdade e à crise econômica

Em seguida, Alckmin divulgou outra mensagem com um resumo sobre algumas medidas tomadas em prol do sistema de saneamento básico do Estado em 2017
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2018 às 18:15

Publicado em 01 de Janeiro de 2018 às 18:15

Ele destacou a despoluição nos rios Paraíba do Sul, Sorocaba e Jundiaí, que voltaram a ter peixes Crédito:
O governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), usou sua conta no Twitter para divulgar uma mensagem sobre a entrada de 2018 e reforçou pedidos de combate à desigualdade e a adversidades no cenário macroeconômico do País. "Que consigamos vencer a desigualdade e a crise econômica com muita consciência e dedicação. Há muros que só a paciência derruba", disse.
Em seguida, Alckmin divulgou outra mensagem com um resumo sobre algumas medidas tomadas em prol do sistema de saneamento básico do Estado em 2017.
Ele destacou a despoluição nos rios Paraíba do Sul, Sorocaba e Jundiaí, que voltaram a ter peixes. A publicação também informa que, no ano passado, foram abertas 140 novas Estações de Tratamento de Esgoto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados