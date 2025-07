Estava desaparecido

Agricultor é encontrado morto dentro de cobra de 8 metros na Indonésia

Homem estava desaparecido desde a sexta-feira (4); população abriu píton para resgatar corpo

As informações são do site local Antara. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a população local abrindo a cobra para resgatar o corpo do homem.

Eles encontraram a moto do agricultor à beira de uma estrada e, ao seguir o caminho, encontraram a cobra imóvel e com um grande volume no estômago na tarde do último sábado (5).