Caos

Aeroportos pelo Brasil relatam problemas após cancelamentos de voos em SP

Fortes rajadas de vento atingem a Capital paulista desde ontem, restringindo a operação dos principais terminais aéreos

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 16:11

Após centenas de voos em São Paulo serem cancelados ou desviados por conta de um ciclone extratropical, aeroportos de todo o Brasil estão reportando problemas na malha aérea. Aeroportos de todo o Brasil tiveram que cancelar voos ou desviar por conta dos problemas em São Paulo. Fortes rajadas de vento atingem a capital paulista desde ontem, restringindo a operação dos principais terminais aéreos.

Dois principais aeroportos do Rio de Janeiro tiveram cancelamentos de voos. No aeroporto Santos Dumont, 8 voos que chegariam nesta quinta-feira (11) e 18 que partiriam foram cancelados. O Rio Galeão informou que de ontem para nesta quinta recebeu 31 voos desviados de São Paulo e teve 33 cancelados: "Em razão desse volume adicional, a malha aérea segue em processo de ajuste", informou.

O Aeroporto de Porto Alegre também foi afetado. Na capital gaúcha, 12 chegadas foram canceladas e 9 partidas. "Para garantir maior organização e fluidez no atendimento, as companhias aéreas concentraram o tratamento dos voos impactados na área do check-in internacional do aeroporto de Porto Alegre", disse a Fraport, concessionária que opera no terminal. O Aeroporto Internacional de Brasília registrou cancelamentos e atrasos. Foram 10 voos cancelados, ao todo, e dois atrasados.

Usuários relatam dificuldades em grandes aeroportos brasileiros. O UOL tenta contato com os principais terminais aeroportuários. A reportagem tenta contato com todas as companhias aéreas para saber sobre remanejamento de voos. Havendo manifestação, este texto será atualizado.

Caos nos aeroportos de SP

Ao menos 80 voos foram cancelados nesta quinta por conta do ciclone extratropical que atinge a cidade. No aeroporto de Congonhas, já são 67 voos cancelados na manhã desta quinta. Apesar disso, a Aena, concessionária que administra o local, afirmou que o aeroporto segue aberto para pousos e decolagens. Em nota, a companhia esclareceu que, como reflexo das condições meteorológicas de ontem, com rajadas de vento de mais de 90 km/h, e por ajuste da malha aérea, há 39 chegadas e 28 partidas canceladas.

No aeroporto de Guarulhos, outros 15 voos previstos para esta quinta foram cancelados. Foram 61 chegadas e 56 partidas canceladas ontem. Apesar disso, a GRU Airport afirma que a operação está normalizada.

Os ventos fortes que atingiram a Grande São Paulo deixaram mais de 2 milhões de imóveis sem luz. Além disso, mais de 300 árvores caíram e parques foram fechados. "A Aena recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação do voo", disse a concessionária em nota enviada ao UOL. Em dois dias, foram mais de 380 voos cancelados. Só em Congonhas ontem 88 chegadas e 93 partidas não puderam ser realizadas. A administração do aeroporto de Guarulhos foi procurada e afirmou que um novo balanço ainda será divulgado nesta quinta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta