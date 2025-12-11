Home
Funcionários de salas VIP eram usados para tráfico de drogas em aeroporto de SP, diz PF

São cumpridos dez mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em Guarulhos; foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para continuidade das investigações

Drogas encontradas em tambor de lixo usado por funcionários da limpeza de área VIP
Drogas encontradas em tambor de lixo usado por funcionários da limpeza de área VIP Crédito: Divulgação/PF

Polícia Federal faz operação na manhã desta quinta-feira (11) contra grupo criminoso que, segundo a investigação, usa o aeroporto internacional de Guarulhos para o envio de drogas ao exterior. A quadrilha utilizava funcionários do setor de limpeza das salas VIP, que têm acesso a áreas restritas do aeroporto, para colocar clandestinamente cocaína nos setores internos do terminal e permitir o envio da droga ao exterior, de acordo com a PF. São cumpridos dez mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em Guarulhos.

Durante as diligências foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para continuidade das investigações. Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Procurada, a Gru Airport, responsável pelo terminal, não havia se manifestado até a publicação deste texto.

