Operação

Funcionários de salas VIP eram usados para tráfico de drogas em aeroporto de SP, diz PF

São cumpridos dez mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em Guarulhos; foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para continuidade das investigações

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 13:40

Drogas encontradas em tambor de lixo usado por funcionários da limpeza de área VIP Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal faz operação na manhã desta quinta-feira (11) contra grupo criminoso que, segundo a investigação, usa o aeroporto internacional de Guarulhos para o envio de drogas ao exterior. A quadrilha utilizava funcionários do setor de limpeza das salas VIP, que têm acesso a áreas restritas do aeroporto, para colocar clandestinamente cocaína nos setores internos do terminal e permitir o envio da droga ao exterior, de acordo com a PF. São cumpridos dez mandados de prisão e outros dez de busca e apreensão em Guarulhos.

Durante as diligências foram apreendidos celulares e outros materiais que serão encaminhados à perícia criminal federal para continuidade das investigações. Os investigados poderão responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Procurada, a Gru Airport, responsável pelo terminal, não havia se manifestado até a publicação deste texto.

