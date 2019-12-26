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Declaração

Adversário do PT, Bolsonaro diz que apostou no 13 na Mega da Virada

Presidente não quis comentar crítica compartilhada por ministro nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 14:09

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 14:09

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
Crítico recorrente do PT, o presidente Jair Bolsonaro escolheu justamente o número do partido do qual é adversário na urna eletrônica, o 13, para apostar na Mega-Sena da Virada. 
Nesta quinta-feira (26), o presidente foi a uma casa lotérica no Cruzeiro Velho, bairro da capital federal, para fazer a sua aposta.
Na entrada, ele mostrou a palma da mão direita aos jornalistas, onde estavam anotados os números 13, 24 e 25. 
Ele justificou que, no caso, o 13 não tem relação com o número do PT, mas com uma sugestão feita por uma senhora, na entrada do Palácio do Alvorada.
"Não conta para ninguém, não. 13 não é PT, não", disse. "Só fiz duas apostas", acrescentou.
No sábado (22), em café da manhã com jornalistas, Bolsonaro havia afirmado que pretendia apostar na loteria nacional e que pensava em gastar R$ 300.

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Mega da Virada pagará prêmio de R$ 300 milhões

"Só espero que eu não ganhe, senão o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, terá problemas", disse.
De acordo com estimativas da Caixa, a Mega-Sena da Virada poderá pagar um prêmio de R$ 300 milhões no concurso do próximo dia 31/12.
Questionado, o presidente não quis responder se conversou com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, após ele ter compartilhado mensagem nas redes sociais que dizia que Bolsonaro traiu Moro.
Após Bolsonaro ter sancionado o projeto anticrime, mantendo a criação da figura de um juiz de garantias, o assunto ganhou grande debate no Twitter. Moro defendia o veto desse ponto e apoiadores do governo têm criticado a decisão.
Em decorrência disso, o termo #BolsonaroTraidor se tornou o mais comentado no Twitter na quarta-feira (25). Após a repercussão, o ministro apagou a mensagem e disse que se tratou de um engano.

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