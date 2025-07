Sul do Brasil

Adolescente invade escola com facão, mata criança e deixa feridos no RS

A invasão aconteceu na Escola Maria do Nascimento Giacomazzi, que possui cerca de 200 alunos do ensino fundamental

Um adolescente armado com um facão entrou em uma escola municipal da cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, matou uma criança e feriu ao menos outras duas na manhã desta terça-feira (8). A invasão aconteceu na Escola Maria do Nascimento Giacomazzi. A instituição tem pouco menos de 200 alunos do ensino fundamental.>