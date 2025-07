Fraude no INSS

Acordo do INSS: adesão até 21 de julho garante prioridade no pagamento

Aposentados e pensionistas que aderirem até a próxima segunda-feira vão receber os valores a partir do dia 24; beneficiário tem até 14 de novembro para aderir ao plano

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que tiveram descontos indevidos por entidades associativas têm até o dia 14 de novembro para aderir ao acordo de devolução dos recursos oferecido pelo governo federal.>

Acordo do INSS: adesão até 21 de julho garante prioridade no pagamento

O beneficiário que aderir à proposta do Ministério da Previdência Social vai começar a receber o pagamento dos valores descontados a partir do dia 24 de julho. Quem aderir ao acordo até segunda-feira (21) já vai receber os valores na mesma semana.>

A partir do dia 24, serão processados diversos lotes diários de recursos com os repasses de modo que todos aqueles prejudicados sejam ressarcidos.>

Os pensionistas e aposentados que ainda não contestaram os descontos ainda pode fazê-lo no aplicativo MEU INSS, pelo telefone 135, do Ministério da Previdência Social, ou presencialmente nas agências dos Correios. As novas contestações deverão ser aceitas, pelo menos, até 14 de novembro deste ano.>