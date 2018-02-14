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Estradas

Acidente de ônibus em Belo Horizonte deixa cinco mortos

e acordo com os bombeiros, há outras três vítimas presas às ferragens do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2018 às 01:01

Publicado em 14 de Fevereiro de 2018 às 01:01

Acidente de ônibus em Belo Horizonte deixa cinco mortos Crédito: TV Globo
Um ônibus colidiu com um barranco na noite desta terça-feira em Belo Horizonte. De acordo com informações do portal G1, cinco passageiros faleceram no acidente. Outras sete pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e três estão presas às ferragens do veículo.
O acidente, que aconteceu na Região do Barreiro da capital mineira, teria acontecido após o motorista perder o controle do ônibus. Com isso, ele teria caído em um córrego e batido em um barranco.
Quinze ambulâncias já estão no local fazendo o resgate das vítimas; entre elas estariam um menino de 11 anos, uma menina de 12 anos e um adolescente de 15 anos, que estaria em estado grave. O corpo de Bombeiros também está no local.

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