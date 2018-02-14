Acidente de ônibus em Belo Horizonte deixa cinco mortos Crédito: TV Globo

Um ônibus colidiu com um barranco na noite desta terça-feira em Belo Horizonte. De acordo com informações do portal G1, cinco passageiros faleceram no acidente. Outras sete pessoas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e três estão presas às ferragens do veículo.

O acidente, que aconteceu na Região do Barreiro da capital mineira, teria acontecido após o motorista perder o controle do ônibus. Com isso, ele teria caído em um córrego e batido em um barranco.