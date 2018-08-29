Acesso ao Cristo Redentor vira motivo de briga

Cristo Redentor no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio

Faça chuva ou faça sol, ele continua de braços abertos, abençoando cariocas e visitantes. No entanto, o clima não tem sido dos mais amenos no Cristo Redentor, o cartão-postal mais famoso da cidade. No Corcovado, tem se desenrolado uma disputa entre a Arquidiocese do Rio  responsável pelo platô onde fica o monumento  e a direção do Parque Nacional da Tijuca, que pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e administra toda a área que dá acesso à estátua.

A Igreja reclama que vem sofrendo restrições para chegar ao santuário  padres teriam sido impedidos de subir à capela , e ameaça entrar na Justiça se as proibições não forem resolvidas em breve. A confusão foi parar em Brasília, onde a questão está sendo tratada com todo o cuidado no gabinete do Ministério do Meio Ambiente.

 Durante anos, houve um convivência harmoniosa. Mas, de uns tempos para cá, começaram a ocorrer restrições à nossa entrada, que, agora, viraram proibições. Na gestão do atual diretor, os problemas foram aumentando, os padres começaram a ser barrados para subir... Ou entram como qualquer turista (pagando ingresso) ou não entram. É uma ingerência total num monumento que é da Arquidiocese  critica a Claudine Milione, diretora jurídica da entidade, que gasta R$ 5 milhões por ano com a manutenção do Cristo e nada recebe da arrecadação pela entrada no parque.

Um dos primeiros sinais do mal-estar entre os vizinhos" aconteceu em maio, quando o Copacabana Palace, autorizado pela Arquidiocese, levou hóspedes para tomar café da manhã ao nascer do sol, aos pés do Cristo Redentor. O evento, realizado fora do horário normal de visitação, não tinha o aval do ICMBio. Resultado: o hotel foi multado em R$ 60 mil por crime ambiental.

Este mês, um outro imbróglio azedou ainda mais a relação, como informou Ancelmo Gois, na terça-feira, em sua coluna no GLOBO. O arcebispo do Rio, cardeal dom Orani Tempesta, foi impedido pelo diretor do parque, Ernesto Viveiros de Castro, de fazer um evento no cartão-postal. Ele pretendia levar 70 católicos, às vésperas de uma audiência pública sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, para uma oração no Cristo Redentor em defesa da vida. Mas, segundo Claudine, o grupo só foi autorizado a rezar dentro da capela.

 O ato foi interpretado (pela direção do parque) como uma manifestação política. Eles, primeiramente, negaram. Depois, com as reclamações, autorizaram, mas dentro da capela, onde só cabem 45 pessoas afirma Claudine.

O evento acabou acontecendo, sem a autorização da direção do parque, aos pés do Cristo, como dom Orani havia planejado. Amanhã, pode ocorrer uma nova queda de braço: o padre Omar, que administra o santuário, não recebeu permissão para celebrar uma missa ao pôr do sol, com 40 fiéis.

Procurado pelo GLOBO, o diretor do parque não quis se pronunciar. Em nota, o ICMBio afirmou que jamais a direção do Parque impediu a entrada de autoridades religiosas nem a realização de quaisquer eventos previstos em acordo entre as partes. Mas, segundo o órgão, como milhares de turistas visitam o monumento diariamente, é necessária uma logística de infraestrutura e ordenamento. Por isso, argumenta o ICMBio, todas as visitas religiosas pedidas pela Arquidiocese são automaticamente autorizadas quando ocorrem no horário normal de visitação e com número de visitantes de até 30 pessoas. As visitas fora do horário ou com número maior de visitantes não pagantes requerem anuência prévia em função da necessidade de mobilização de funcionários e estruturas (elevadores, escadas rolantes, segurança, limpeza, iluminação, etc).

Presidente da Riotur, Marcelo Alves pediu um maior diálogo entre o ICMBio e a Arquidiocese e disse que fará contato hoje com as duas partes: