Acesso ao Cristo Redentor vira motivo de briga

Faça chuva ou faça sol, ele continua de braços abertos, abençoando cariocas e visitantes. No entanto, o clima não tem sido dos mais amenos no Cristo Redentor, o cartão-postal mais famoso da cidade. No Corcovado, tem se desenrolado uma disputa entre a Arquidiocese do Rio responsável pelo platô onde fica o monumento e a direção do Parque Nacional da Tijuca, que pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e administra toda a área que dá acesso à estátua.
A Igreja reclama que vem sofrendo restrições para chegar ao santuário padres teriam sido impedidos de subir à capela , e ameaça entrar na Justiça se as proibições não forem resolvidas em breve. A confusão foi parar em Brasília, onde a questão está sendo tratada com todo o cuidado no gabinete do Ministério do Meio Ambiente.
Durante anos, houve um convivência harmoniosa. Mas, de uns tempos para cá, começaram a ocorrer restrições à nossa entrada, que, agora, viraram proibições. Na gestão do atual diretor, os problemas foram aumentando, os padres começaram a ser barrados para subir... Ou entram como qualquer turista (pagando ingresso) ou não entram. É uma ingerência total num monumento que é da Arquidiocese critica a Claudine Milione, diretora jurídica da entidade, que gasta R$ 5 milhões por ano com a manutenção do Cristo e nada recebe da arrecadação pela entrada no parque.
Um dos primeiros sinais do mal-estar entre os vizinhos" aconteceu em maio, quando o Copacabana Palace, autorizado pela Arquidiocese, levou hóspedes para tomar café da manhã ao nascer do sol, aos pés do Cristo Redentor. O evento, realizado fora do horário normal de visitação, não tinha o aval do ICMBio. Resultado: o hotel foi multado em R$ 60 mil por crime ambiental.
Este mês, um outro imbróglio azedou ainda mais a relação, como informou Ancelmo Gois, na terça-feira, em sua coluna no GLOBO. O arcebispo do Rio, cardeal dom Orani Tempesta, foi impedido pelo diretor do parque, Ernesto Viveiros de Castro, de fazer um evento no cartão-postal. Ele pretendia levar 70 católicos, às vésperas de uma audiência pública sobre a descriminalização do aborto no Supremo Tribunal Federal, para uma oração no Cristo Redentor em defesa da vida. Mas, segundo Claudine, o grupo só foi autorizado a rezar dentro da capela.
O ato foi interpretado (pela direção do parque) como uma manifestação política. Eles, primeiramente, negaram. Depois, com as reclamações, autorizaram, mas dentro da capela, onde só cabem 45 pessoas afirma Claudine.
O evento acabou acontecendo, sem a autorização da direção do parque, aos pés do Cristo, como dom Orani havia planejado. Amanhã, pode ocorrer uma nova queda de braço: o padre Omar, que administra o santuário, não recebeu permissão para celebrar uma missa ao pôr do sol, com 40 fiéis.
Procurado pelo GLOBO, o diretor do parque não quis se pronunciar. Em nota, o ICMBio afirmou que jamais a direção do Parque impediu a entrada de autoridades religiosas nem a realização de quaisquer eventos previstos em acordo entre as partes. Mas, segundo o órgão, como milhares de turistas visitam o monumento diariamente, é necessária uma logística de infraestrutura e ordenamento. Por isso, argumenta o ICMBio, todas as visitas religiosas pedidas pela Arquidiocese são automaticamente autorizadas quando ocorrem no horário normal de visitação e com número de visitantes de até 30 pessoas. As visitas fora do horário ou com número maior de visitantes não pagantes requerem anuência prévia em função da necessidade de mobilização de funcionários e estruturas (elevadores, escadas rolantes, segurança, limpeza, iluminação, etc).
Presidente da Riotur, Marcelo Alves pediu um maior diálogo entre o ICMBio e a Arquidiocese e disse que fará contato hoje com as duas partes:
Numa polêmica envolvendo um ícone da cidade, só o Rio perde. O Cristo é emblemático, precisa ter atividades sempre, seja qual for o segmento.