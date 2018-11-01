'A gente fez um pacto: não vamos para a cadeia', diz Eduardo Bolsonaro

O deputado Eduardo Bolsonaro em ato em Campinas neste domingo (30) Crédito: Reprodução/Instagram de Eduardo Bolsonaro

O deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente eleito Jair Bolsonaro , não disputará a presidência da Câmara dos Deputados. Em entrevista ao GLOBO, Eduardo  que foi o parlamentar mais votado da história do país, com 1,8 milhão de votos  disse não ter idade suficiente para o posto e que a cadeira, no que depender dele, não será ocupado por "cria do PT". Um dos "homens-forte" do futuro governo bolsonarista, Eduardo descartou a troca de cargos por apoio no Congresso e afirmou: Não vamos para a cadeia.

Qual será o seu papel no Congresso?

Inevitavelmente terei um papel de ligação com o governo, por causa do parentesco. Vou estar com meu pai no fim de semana, sou muito próximo do Onyx (Lorenzoni), que é o futuro chefe da Casa Civil. Vai ser um papel de muita articulação aqui dentro, analisando projetos e Medida Provisórias que chegarem para aprovação. Um papel de líder do governo sem ser. Pretendo ficar só com a liderança do PSL. Não pretendo tentar a presidência da Casa.

Por quê?

É preciso ter mais de 35 anos e eu tenho 34. Faço aniversário só em julho. Em princípio, meu papel vai ser mesmo esse. A não ser que o meu pai me dê outra missão.

Há três nomes citados para a presidência da Câmara pelo próprio Jair Bolsonaro.

Esse é o momento de surgirem os nomes e depois passar pelo filtro. Ver quem é que o PSL vai apoiar. Obviamente também passa por uma conversa com o Jair Bolsonaro, mas o perfil é bem simples: tem que estar alinhado com ele para a gente ter confiança. O Legislativo anda de mãos dadas com o Executivo. A gente não quer o Executivo interferindo aqui dentro. Mas ter um presidente que toque as pautas é muito importante.

Rodrigo Maia já se movimenta para tentar se manter na presidência da Câmara.

Ele tem uma boa relação com a gente. O perfil dele é de articulador. É uma pessoa aberta ao diálogo, mas a gente tem algumas pautas na questão cultural, que a gente sabe que o PT e o PCdoB não são simpáticos. Temos que conversar com ele para saber o que pensa. O Escola sem partido, por exemplo, é uma bandeira muito forte que a gente gostaria de votar. Se chegar à presidência da Câmara com (apoio do) PT, PCdoB, provavelmente não vai ser simpático à pauta. É trabalhar para não ter uma cria do PT no comando da Câmara.

É possível votar matérias só com apoio de bancadas temáticas ou os líderes partidários vão ajudar?

Vamos tentar os dois flancos. O receio, qual é? Se você falar apenas em partidos, vai voltar aquela questão do toma lá dá cá. O partido apoia, se você der um ministério para ele. Isso a gente não quer. A gente acredita muito mais nas bancadas temáticas. Então, uma pauta do agronegócio, vai contar com o apoio da bancada da agricultura. Bancada da bala a mesma coisa.

Em discussões mais complexas, como a da Previdência, vão agir de que forma?

Você trabalha com sugestões dos parlamentares ao texto. Se a gente chamar para fazer o texto junto, vencemos essa resistência. De forma alguma podemos retroceder ao sistema de antes, do petrolão, do mensalão. Isso não tem como. A gente fez um pacto: a gente não vai para a cadeia. A gente não vai cair na mão do Sergio Moro nem da Lava-Jato. Se o partido colocar a faca no pescoço: O partido tal vota se tiver o ministério tal. Sinto muito, mas não vai ter. Será que eles conseguem aprovar o impeachment de um presidente recém-chegado? Olha para o (Fernando) Collor e para a Dilma (Rousseff). Como estava a popularidade deles quando receberam o impeachment?

A bancada do PSL apoiará a reforma da Previdência?

Acho que sim. Primeiro, a gente vai arrumar um erro desse governo. Ele mandou a proposta para cá e não trabalhou junto à sociedade o que seria a reforma. A esquerda rapidamente conseguiu convencer os brasileiros de que a proposta era a aposentadoria aos 65 anos de idade (como idade mínima). Nenhum deputado ficou confortável para votar. Para além disso, a gente acredita que a proposta do Paulo Guedes será diferente. Agora, não se enganem. É uma medida impopular que o Brasil precisa tomar.

O governo pode usar as redes sociais para pressionar o Congresso?

Com certeza. As nossas redes sociais são grandes porque temos uma conexão com o povo. Elas são o nosso elo de transparência. Quando explicarmos as reformas, os nossos eleitores ficarão cientes. Certamente funcionará com agentes multiplicadores. Nem vou expor os colegas deputados, mas aqueles que forem contra, certamente vão ter que explicar a posição. Não deixa de ser uma maneira de pressionar. A rede social mudou o cenário político, elegeu um presidente. Jair Bolsonaro tem que dar satisfação. É o contato dele com o povo (por meio da rede social).

Essa comunicação por meio de redes sociais pode mudar?

Não creio, ele é entusiasta (das redes sociais). Se deixar, ele próprio mexe no Facebook dele.

Ontem, ele anunciou um ministro pelo Twitter. Vai ser a principal forma de comunicação?

Como uma pessoa próxima dele, posso te dizer que não tem como não falar com a imprensa. É óbvio que ele vai falar com a imprensa. A gente sabe que o papel da imprensa, muitas das vezes, é criticar. Não tenho dúvidas, a gente sabe disso e não se incomoda. Estamos em um cargo público. E é necessário isso. Agora, se ele sentiu que está sendo radicalizado, que estão criticando sem fundamento, é natural que ele corra para dar atenção às redes sociais.

Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos EUA, Donald Trump, será consultor de Bolsonaro?

Consultor é uma palavra muito forte. É uma pessoa que tem noção da guerra cultural que nós vivemos. Tenho contato com o filho dele, o Luciano. Estou em contato com o Salvini, na Itália, tenho algumas outras pessoas no Chile, na Colômbia, até mesmo na Venezuela, o pessoal exilado. Vamos estar em conexão.

Como foi a conversa do seu pai com Trump?

Foi uma conversa rápida. Ele felicitou, manifestou uma vontade de ter uma aproximação maior. O Jair Bolsonaro pretende fazer esse comércio internacional sem o viés ideológico. A gente tem que vender os nossos produtos para quem tem dinheiro para comprar. É saudável para o Brasil. Gera emprego aqui dentro.

O presidente vai manter seu estilo polêmico ou adotará discurso de conciliação?

A essência certamente será mantida. A forma como ele fala, acredito que vai mudar, até porque existe o peso da cadeira presidencial. No próprio discurso de vitória ele já falou nesse tom de união. A questão com a Folha é uma questão particular. Ele disse que não pretende extinguir a Folha. Ele acha é que o dinheiro do contribuinte não deve ser usado para fomentar a imprensa (O jornal afirma não depender de propaganda federal e que ela é parte minoritária de sua receita). A imprensa deve sobreviver da venda da sua notícia. Significa que a imprensa que não tem credibilidade iria à falência. Ele é muito crítico da Folha, mas tem gente que gosta. Se essas pessoas continuarem a comprar as matérias da Folha, ela vai continuar existindo. Jair Bolsonaro não pretende passar um lacre lá na porta da Folha.

E como será a relação com a oposição?

A oposição tem o espaço dela: a tribuna, o tempo de liderança. Eles têm as redes sociais deles também, frequentemente são os atores políticos que merecem e estão dando entrevistas. Isso continua. Se a oposição quiser conversar e disser que o MST é um movimento justo e que invadir terra é um protesto válido, não tem como conversar.

Teme um atentado contra seu pai?

Todo mundo teme. Ele já foi alvo uma vez. A preocupação com a segurança é real.

O presidente vai fazer outra cirurgia?

A princípio, em meados de dezembro. Tem que deixar ele repousar, se recuperar bem agora, porque, se os médicos avaliarem que em dezembro ele não tem condições de fazer a nova cirurgia, vai fazer em janeiro, provavelmente. Estamos tentando dar uma blindada, ter um momento de descanso, porque o estresse influencia na recuperação.

O que pode ser votado ainda neste ano?

O Paulo Guedes está articulando para ver se coloca adiante uma suave reforma da Previdência, em que deixaria confortável os deputados a votar. Deve estar trabalhando um texto pra ver a viabilidade disso junto ao atual governo. Isso daria um fôlego, e a gente não chegaria já com a faca no pescoço para votar uma reforma.

O senhor deu declarações polêmicas sobre o Supremo Tribunal Federal, de que bastaria um soldado e um cabo para fechá-lo.

Antes de falar eu disse: inclusive é uma brincadeira que falam por aí. E eu ouvi de orelhada uma fala do Jânio Quadros, mas ele não falou do STF. Ele falou para fechar o Congresso, mas ele falou eu acho que em um jipe e dois soldados. Ele fez uma comparação dessa. Eu, em momento nenhum, falei em fechar o Supremo. Se você olhar ali, a pergunta do garoto, que depois se desenvolveu para um cenário esdrúxulo, era de Jair Bolsonaro eleito e o STF, sem fundamentos, tira o mandato dele. Nisso daí tudo o que for falado já não é real. Tentaram colocar isso daí para forçar um desgaste entre Jair Bolsonaro e o Supremo. Mas foi rapidamente contornado. Eu, no meu post, falei que, se alguém se sentiu ofendido, peço desculpas, e depois Jair Bolsonaro mandou carta para o mais antigo da Corte. E pacificou.

Foi uma infelicidade?

Não sei. Foi uma brincadeira. Se começar a me policiar com uma brincadeira vou ficar falando só... É do meu perfil, é do meu estilo.

Se alguém interpretou que eu queria fechar o STF, pedi desculpa. Imagina? Fechar o Judiciário?

EDUARDO BOLSONARO

Deputado Federal

Seu pai deu bronca?