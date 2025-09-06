Distrito Federal

7/9 terá reforço na segurança e manifestações pró e contra Bolsonaro em Brasília

Expectativa é de até 50 mil pessoas na Esplanada, com arquibancadas para 30 mil

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 19:50

O feriado de 7 de Setembro em Brasília terão um reforço na segurança, com policiamento na região central da capital e a ação de tropas especializadas. O tradicional desfile cívico-militar ocorrerá na Esplanada dos Ministérios, enquanto manifestações da esquerda e da direita estão marcadas na cidade.

O policiamento na capital costuma ser reforçado na parada do Dia da Independência, mas, neste ano, a avaliação das equipes de segurança também leva em conta os protestos e o período de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desfile de 7 de Setembro em Brasília Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal espera um aumento de público na Esplanada em relação ao ano passado. A estimativa é de até 50 mil pessoas, sendo que as arquibancadas terão capacidade para 30 mil.

O governo Lula (PT) adotou o mote de "Brasil soberano" nos eventos comemorativos do Dia da Independência, em meio ao julgamento do ex-presidente no STF (Supremo Tribunal Federal) e à ofensiva do governo Donald Trump contra o país com a imposição da sobretaxa de 50% a produtos brasileiros e sanções a autoridades.

O esquema de segurança contará com o reforço de policiamento em toda a região central e a atuação de tropas especializadas. Para apoiar as equipes, a região será monitorada por câmeras, drones e imagens enviadas em tempo real ao Centro Integrado de Operações de Brasília.

Haverá revistas pessoais, que serão realizadas nos acessos à Esplanada, na via S1, lateral da Catedral, e nas escadarias dos ministérios. Também poderão ocorrer dentro do público.

A Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6 de setembro. Com isso, as alterações no trânsito terão início no mesmo dia, com a interrupção da circulação de veículos no trecho entre a Rodoviária do Plano Piloto e a via L4.

Estão previstas duas manifestações paralelas ao desfile, organizadas por grupos com orientações distintas, mas sem previsão de contato entre elas: uma de viés à direita, nas proximidades da Torre de TV, e outra, convocada pela esquerda, na Praça dos Zumbis dos Palmares.

No feriado de 7 de Setembro, os portões de acesso ao público serão abertos às 6h, e o Desfile Cívico-Militar terá início às 9h.

Estão vetados itens como animais (exceto cães-guia), armas de fogo, faca, réplicas, objetos cortantes ou perfurantes, explosivos, fogos de artifício, substâncias inflamáveis, capacete, cartazes e bandeiras com mensagens que atentem contra a dignidade.

Também não serão permitidos frascos de vidro, latas, copos, isopores, churrasqueiras, fogões, capacetes, barracas, carrinhos de compras, malas, caixas e bolsas ou mochilas de grande porte. Máscaras, mastros, bastões, objetos que possam causar danos, drogas ilícitas e drones sem autorização também estão proibidos.

