5 dicas para se preparar estrategicamente para a redação do Enem

Veja como alguns cuidados podem ajudar a aumentar a nota do seu texto

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem peso representativo na nota final da prova e pode ser decisiva na aprovação dos candidatos, especialmente em graduações mais concorridas. Isso porque, diferentemente das outras áreas do conhecimento, corrigidas por meio da metodologia Teoria de Resposta ao Item (TRI), a redação é avaliada de forma direta, com nota de 0 a 1000 pontos. >