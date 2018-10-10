'Vamos acabar com a farra dos marajás', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O candidato a presidente do PSL, Jair Bolsonaro, retomou, nesta terça-feira (9), o mote de Fernando Collor na campanha pela disputa pelo Planalto em 1989 e prometeu acabar com a farra dos marajás. A declaração do capitão do Exército refere-se a sua proposta de eliminar a incorporação de salários de cargos comissionados para o funcionalismo público. Essa seria uma das medidas para uma reforma da Previdência a ser apresentada por um eventual governo.

"Tem muitos locais no Brasil que o servidor público tem um salário x e tem um cargo em comissão. Depois de oito a dez anos, ele incorpora o salário. E depois de oito ou dez, ele incorpora de novo. Vamos acabar com essa farra de marajás", disse o presidenciável, sem detalhar a proposta.

Bolsonaro afirmou que, se for eleito, vai procurar a equipe do governo Michel Temer responsável pela Reforma da Previdência para apresentar a sua proposta. Segundo ele, o ato seria um grande passo.

"Não podemos é passar para o ano que vem sem fazer a reforma da Previdência", disse Bolsonaro, afirmando que vai apresentar uma proposta que tenha aceitação do parlamento. "A proposta do Temer como está, se bem que ela mudou dia após dia, dificilmente será aprovada", disse.

Bolsonaro conversou com a imprensa por cerca de dez minutos no final da tarde desta terça-feira, após passar o dia gravando programas para o horário eleitoral que se inicia na próxima sexta-feira.

O capitão do Exército comentou também sobre atos de violência que estão sendo cometidos por apoiadores de sua candidatura e disse que não tem como controlar a sua militância. Na segunda-feira, um mestre de capoeira baiano, após declarar voto no PT, foi atacado com 12 facadas em Salvador, na Bahia, por um homem que vestia uma camiseta de Bolsonaro. Questionado sobre como vê esses atos, o candidato respondeu: o que tenho com isso?

"Essa pergunta não tem que ser invertida? Quem levou a facada fui eu. Agora um cara com uma camisa minha comete lá um excesso, o que eu tenho com isso? Peço ao pessoal que não pratique isso, mas não tenho controle. São milhões e milhões de pessoas que me apoiam. A violência vem do outro lado, a intolerância vem do outro lado. Eu sou a prova, graças a Deus, viva disso daí", disse o candidato. P

Para ele, esses são episódios isolados.