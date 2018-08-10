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Ipatinga

'Tremeu o bairro todo', diz moradora após explosão na Usiminas

Bombeiros foram acionados e feridos foram levados ao hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 17:34

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 17:34

Explosão em um gasômetro da Usina de Ipatinga Crédito: Reprodução | Twitter
Uma moradora de Bela Vista, bairro próximo à Usiminas, siderúrgica de Ipatinga que sofreu uma explosão no começo da tarde desta sexta-feira, contou sobre os momentos seguintes ao acidentes. Segundo Tauany Martins, de 22 anos, o estrondo foi tão forte que foi sentido em vários bairros da cidade.
"Tremeu o bairro todo. As portas e janelas tremeram, pareciam que iam cair. Ficou todo mundo assustado. Recebi de amigos áudios e vídeos da explosão. Falaram de explosões nos bairros Veneza, Centro, Caravelas, Cariru e Cidade Nobre".
Uma instalação da siderúrgica Usiminas em Ipatinga, em Minas Gerais, explodiu na tarde desta sexta-feira. A unidade foi evacuada e não há registro de óbitos. A explosão aconteceu por volta de 12h40. Bombeiros já estão no local.
Em nota, a Usiminas informou que até o momento, não há registro de vítimas e "toda a área de risco da Usina foi evacuada". A empresa ressaltou ainda que "equipe de brigadistas da empresa está atuando no local e a canalização de gás já foi bloqueada, não havendo vazamento."
A Usiminas reiterou que está fazendo monitoramento de gases nos bairros do entorno da usina e até o momento nenhuma anormalidade foi registrada.

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