'Tempos sombrios se avizinham', diz Caetano Veloso em crítica a Bolsonaro

Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram

Caetano Veloso alertou que os brasileiros podem esperar "uma onda de medo e ódio" caso Jair Bolsonaro (PSL) seja eleito presidente no domingo, em artigo publicado no jornal americano "New York Times". No texto, intitulado "Tempos sombrios se avizinham para meu país", o artista ressalta que "forças sombrias" internas e externas arriscar um Brasil "aparentemente maduro", mas que "está longe" de ter sólida democracia. O cantor e compositoralertou que os brasileiros podem esperar "uma onda de medo e ódio" caso(PSL) seja eleito presidente no domingo, em artigo publicado no jornal americano "New York Times". No texto, intitulado "Tempos sombrios se avizinham para meu país", o artista ressalta que "forças sombrias" internas e externas arriscar um Brasil "aparentemente maduro", mas que "está longe" de ter sólida democracia.

Caetano atribuiu o avanço da extrema-direita à decadência da vida política, mas rechaçou a ideia de que o PT seja ameaça autoritária semelhante ao do adversário. Ele criticou a violência que ceifou a vida de seu amigo Moa do Katendê, ressaltou suas memórias de exilado da ditadura e frisou que, mesmo em um eventual governo do militar, não deixará o país de novo.

Mano Brown das vaias de petistas. Em comício, o rapper ressaltou que o PT "vai pagar o preço" por falhar na comunicação com eleitores. O compositor ressaltou que a fala do colega era um alerta da necessidade de alcançar o povo "hipnotizado pela onda" (bolsonarista). A análise de Caetano no "NYT" se iniciou com citação ao compositor Antonio Carlos Jobim, segundo o qual "o Brasil não é para principiantes". Nesta terça-feira, Caetano defendeudas vaias de petistas. Em comício, o rapper ressaltou que o PT "vai pagar o preço" por falhar na comunicação com eleitores. O compositor ressaltou que a fala do colega era um alerta da necessidade de alcançar o povo "hipnotizado pela onda" (bolsonarista). A análise de Caetano no "NYT" se iniciou com citação ao compositor Antonio Carlos Jobim, segundo o qual "o Brasil não é para principiantes".

Donald Trump, mas parecido com o filipino Rodrigo Duterte. O compositor criticou a proposta de automática legítima defesa a policiais que matarem "suspeitos" e a declaração do presidenciável de que prefere um filho morto a um filho gay. Na visão do cantor, a exemplo de outros países no mundo, o Brasil "enfrenta uma ameaça da extrema-direita, uma tempestade de conservadorismo populista". Bolsonaro, a quem classificou como "novo fenômeno político", é descrito como admirador do presidente americano, mas parecido com o filipino Rodrigo Duterte. O compositor criticou a proposta de automática legítima defesa a policiais que matarem "suspeitos" e a declaração do presidenciável de que prefere um filho morto a um filho gay.

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que "ajudaram milhões a escaparem da pobreza". "Nós já vimos sangue", escreveu o cantor, em referência ao amigo Moa do Katendê, mestre de capoeira esfaqueado por um apoiador de Bolsonaro após uma discussão política na Bahia. Com o cenário atual, Caetano diz que tem pensado muito sobre os anos 1980, quando os brasileiros lutavam por eleições diretas e contra 20 anos de ditadura militar. Na ocasião, ele disse que não acreditava que o país pudesse eleger, algum dia, pessoas como(PSDB) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que "ajudaram milhões a escaparem da pobreza".

Dilma Rousseff (PT) e um "grande escândalo de corrupção que colocou vários políticos, inclusive Lula, na cadeia". O cenário afetou os PT e PSDB, a extrema-direita "encontrou uma oportunidade" e Bolsonaro ascendeu como "figura mítica", escreveu. Este processo, segundo ele, contou com uma ideologia reacionária de ataques a políticas progressistas como "pesadelo da Venezuela" ou supostos riscos a princípios religiosos e morais. Ele frisou que não é eleição de dois extremos. Caetano ressaltou que a vida política está em declínio há algum tempo - a começar pela crise econômica, pelos protestos de 2013 e seguir com o impeachment de(PT) e um "grande escândalo de corrupção que colocou vários políticos, inclusive Lula, na cadeia". O cenário afetou os PT e PSDB, a extrema-direita "encontrou uma oportunidade" e Bolsonaro ascendeu como "figura mítica", escreveu. Este processo, segundo ele, contou com uma ideologia reacionária de ataques a políticas progressistas como "pesadelo da Venezuela" ou supostos riscos a princípios religiosos e morais. Ele frisou que não é eleição de dois extremos.

Lula respeitou as regras democráticas e que Bolsonaro repetidamente defendeu a ditadura militar de 1960 e 1970", escreveu Caetano, que ressaltou a defesa do militar ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. "Nos anos 1960, a junta militar aprisionou e prendeu vários artistas e intelectuais por suas visões políticas. Eu era um deles, ao lado de meu amigo Gilberto Gil". "Muitos na mídia mainstream ignoram o fato de querespeitou as regras democráticas e que Bolsonaro repetidamente defendeu a ditadura militar de 1960 e 1970", escreveu Caetano, que ressaltou a defesa do militar ao torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra. "Nos anos 1960, a junta militar aprisionou e prendeu vários artistas e intelectuais por suas visões políticas. Eu era um deles, ao lado de meu amigo Gilberto Gil".

No texto, Caetano contou que passou uma semana em uma cela suja. Ele acabou transferido para uma prisão militar por dois meses. No período, ele recordou ouvir os gritos de pessoas. O cantor ficou ainda quatro meses de prisão em casa e, por fim, foi exilado.

Eram prisioneiros políticos que os militares pensavam ser ligados a grupos de resistência armada ou jovens pobres que eram pegos em roubos ou tráfico de drogas. Aqueles sons nunca saíram da minha mente. Caetano Veloso, músico, sobre gritos de tortura

Supremo Tribunal Federal e o fato de que pesquisas mostram recorde de brasileiros que veem a democracia como melhor sistema político. Caetano pondera que o discurso "brutal" de Bolsonaro soa como o de muitos brasileiros, mas que, para governar o Brasil, ele deverá encarar o Congresso, oe o fato de que pesquisas mostram recorde de brasileiros que veem a democracia como melhor sistema político.