É falsa notícia de que Bolsonaro vai mudar imagem da padroeira do país

O texto do boato também afirma que o suposto apoio de Bolsonaro ao projeto foi uma "moeda de troca" para ele conseguir apoio de Edir Macedo, que também teria pedido a implantação do "ensino evangélico a todas as crianças, a partir da creche, em janeiro de 2020". A informação não tem nenhuma fonte que a confirme, e o bispo a negou, através de. "Nem o bispo Edir Macedo, nem a Igreja Universal do Reino de Deus tem qualquer relação com esse projeto de lei", diz o texto.