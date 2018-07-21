'Doutor Bumbum' será transferido para presídio de Gericinó, no RJ

O médico Denis Cesar Barros Furtado é conhecido como "Doutor Bumbum" Crédito: Reprodução/Facebook

O médico Denis Cesar Barros Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, vai deixar a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, ainda neste sábado (21). O preso será transferido para o Complexo Penitenciário de Gericinó. Sua mãe, Maria de Fátima Barros Furtado também tem a transferência prevista para hoje.

A passagem por uma unidade prisional de Benfica é para triagem de presos. E na única noite que mãe e filho estiveram em Benfica, Denis e Maria de Fátima Furtado passaram bem, diferentemente de quando foram detidos na 16ª DP (Barra da Tijuca) na última quinta-feira (19). Ambos solicitaram atendimento médico por uma crise de pressão alta durante a madrugada.

Em Benfica, ambos os presos se alimentaram. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que o cardápio de almoço e jantar é composto por: arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha (carne, peixe, frango), legumes, salada, sobremesa e refresco. O desjejum é composto por pão com manteiga e café com leite. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou bolo.

É provável que Doutor Bumbum seja encaminhado para a Cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira, por ser a unidade do sistema prisional que admite presos do ensino superior. Já Maria de Fátima Barros Futado é provável que seja encaminhada para a Penitenciária Talavera Bruce, que é onde são encaminhadas as mulheres.

RELEMBRE O CASO

A bancária Lilian Calixto, de 46 anos, morreu no domingo, após passar por um procedimento estético na cobertura do médico Denis Cesar Barros Furtado, na Barra da Tijuca. No sábado, Lilian saiu de Cuiabá, no Mato Grosso, rumo ao Rio, onde Denis aumentaria seu glúteo usando PMMA, polimetilmetacrilato, uma substância sintética.

Ela pagou R$ 20 mil para ganhar os contornos que sempre desejou, mas passou mal logo depois da intervenção e foi levada pelo próprio Denis e pela mãe dele para o Hospital Barra DOr. Imagens de câmeras do hospital mostram Lilian numa cadeira de rodas, aparentando mal-estar. Ela morreu por volta de 1h de domingo. No domingo à noite, agentes da 16ª DP estiveram perto de prender Denis, que, no entanto, conseguiu fugir com a mãe. A namorada dele que atuava como secretária, foi presa.

Tudo graças ao taxista que levou Lilian até a casa de Denis, cujo papel é considerado decisivo na elucidação do caso. Foi ele o primeiro a notar que algo havia dado errado quando, no sábado à noite, estranhando a demora da passageira, ligou para o celular dela e quem atendeu foi Denis. O médico desceu do prédio e lhe deu R$ 300 para que fosse embora, alegando que ainda demoraria. Desconfiado, ele permaneceu e pôde ver Denis saindo coma paciente para levá-la ao hospital. Ele ligou então para uma amiga de Lilian.

Não foi a única ação do motorista. No domingo, ao ser chamado pela namorada de Denis, que queria entregar-lhe objetos pessoais de Lilian, ele chamou a polícia que o acompanhou. Foi quando Renata foi capturada. Denis escapou da sala que usa como endereço de consultório - mas que tem registro de salão de beleza. Na fuga, derrubou até uma cancela do shopping.