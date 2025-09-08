Vitória, a capital mais linda do Brasil

Construímos uma cidade repleta de história, cultura e desenvolvimento. É por esses e outros motivos que afirmo que estamos na capital mais linda do Brasil. Celebramos o passado com sentimento de gratidão, reconhecendo o esforço dos que nos precederam. Ao mesmo tempo, renovamos a esperança e o compromisso de continuar construindo uma Vitória ainda melhor, sempre em busca do progresso e da qualidade de vida para todos.



Nesta data tão especial, em que comemoramos os 474 anos de Vitória, é momento de nos orgulharmos do que temos e olhar para o futuro com esperança e determinação para transformar cada vez mais a nossa espetacular cidade. Ao relembrarmos sua história, homenageamos os pioneiros que, com coragem e determinação, deram os primeiros passos para construir essa cidade que hoje é reconhecida pelo seu verde, sua orla e seu pujante destaque econômico.

Com um porto que é porta de entrada e saída para diversas riquezas, e um setor de serviços e comércio dinâmicos, nossa capital é o motor de desenvolvimento para todo o Estado. Mais que isso, Vitória tem investido consistentemente no bem-estar e na qualidade de vida de seus habitantes, com avanços importantes em educação, saúde e infraestrutura urbana.

Nos últimos anos, acompanhamos a implementação de obras essenciais que melhoram a mobilidade, ampliam o acesso a serviços públicos e modernizam os espaços de convivência. A ampliação das ciclovias e obras que trouxeram mais mobilidade e segurança para a população, somadas aos avanços legislativos que incentivam ações educativas e o respeito a todos que utilizam os espaços públicos, são exemplos desse progresso.

A cidade tem sido palco de iniciativas que aproximam o cidadão da gestão pública, tornando a política mais transparente e eficiente. O progresso é resultado do esforço coletivo de servidores públicos, empresários e da população que não mede esforços para fazer de Vitória um lugar cada vez melhor para se viver.

Vista aérea da Curva da Jurema, em Vitória. Crédito: Divulgação

Sabemos que desafios ainda persistem e outros virão. Contudo, é com espírito propositivo que reforço nosso papel, como vereador, de continuar trabalhando por novas políticas e projetos que transformem esses desafios em oportunidades. Desejo uma Vitória onde o crescimento esteja aliado à justiça social, e onde cada cidadão sinta orgulho de chamar esta capital de seu lar.

Parabéns, Vitória, pelos seus 474 anos de história e conquistas!

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

