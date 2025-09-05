Veja como foi o primeiro dia de funcionamento do Restaurante Popular de Vitória

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 16:12
O Restaurante Popular de Vitória, localizado na Ilha de Santa Maria, foi reinaugurado nesta sexta-feira (5), após fechar as portas em 2016. A previsão era de que as refeições começassem a ser servidas às 11h, mas os portões só foram abertos às 12h15. O atraso foi provocado pelo prolongamento da cerimônia de reinauguração, que contou com a presença de autoridades e discursos oficiais.
Na entrada, a fila já estava formada bem antes da abertura. A artesã Adriana Vieira Machado Pires chegou às 10h30, fez o cadastro e esperou mais de uma hora e meia até conseguir entrar. "O cadastro não demorou, o que está demorando é a abertura devido à cerimônia de inauguração", reclamou.
Cristiane Costa e os filhos, Miguel Angelo e Luan, esperaram por mais de três horas até a abertura do restaurante. “A espera foi longa, mas a comida está muito saborosa. Dou nota oito”, comentou, em tom bem-humorado. Na reabertura, o cardápio foi tipicamente capixaba: moqueca de cação, pirão de peixe, além dos tradicionais arroz, feijão, ovos cozidos, saladas e suco de manga.
Durante o evento, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou o simbolismo da reabertura e o impacto social do restaurante. "Hoje, nós vamos colocar comida na mesa do povo sofrido. Comida na mesa de quem teve o direito sonegado no passado recente, mas que hoje nós temos a capacidade de reescrever essa história”, disse.
A Prefeitura de Vitória informou que o restaurante funcionará todos os dias, incluindo fins de semana e feriados, das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar. Serão servidas até 2.100 refeições diárias nos dias úteis, sendo 1.600 no almoço e 500 no jantar. Aos sábados, domingos e feriados, a expectativa é de 535 almoços e 170 jantares.
As refeições serão gratuitas para pessoas em situação de rua inscritas no CadÚnico e para crianças de até 12 anos. Moradores da Capital que também estejam registrados na plataforma social pagarão R$ 3 no almoço e R$ 1,50 no jantar. Para os demais usuários, o valor integral da refeição será de R$ 14.
