Portas abertas! Restaurante Popular de Vitória é oficialmente reinaugurado
Publicado em 05/09/2025 às 12h32
Com atraso de uma hora e quinze minutos, os portões do Restaurante Popular de Vitória foram abertos na esperada reinauguração do local que estava fechado desde 2017. As refeições deveriam começar a ser servidas às 11 horas, mas o acesso foi liberado somente às 12h15. Isso porque houve atraso no início do discurso de reinauguração das autoridades.
O valor das refeições varia de acordo com o público: de graça até R$ 14. O restaurante abrirá todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.