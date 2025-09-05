Portas abertas! Restaurante Popular de Vitória é oficialmente reinaugurado

Com atraso de uma hora e quinze minutos, os portões do Restaurante Popular de Vitória foram abertos na esperada reinauguração do local que estava fechado desde 2017. As refeições deveriam começar a ser servidas às 11 horas, mas o acesso foi liberado somente às 12h15. Isso porque houve atraso no início do discurso de reinauguração das autoridades.