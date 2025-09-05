A Gazeta - Agora

Portas abertas! Restaurante Popular de Vitória é oficialmente reinaugurado

Publicado em 05/09/2025 às 12h32
Reinauguração do Restaurante Popular de Vitória
Reinauguração do Restaurante Popular de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Com atraso de uma hora e quinze minutos, os portões do Restaurante Popular de Vitória foram abertos na esperada reinauguração do local que estava fechado desde 2017. As refeições deveriam começar a ser servidas às 11 horas, mas o acesso foi liberado somente às 12h15. Isso porque houve atraso no início do discurso de reinauguração das autoridades. 

O valor das refeições varia de acordo com o público: de graça até R$ 14. O restaurante abrirá todos os dias, inclusive fins de semana e feriados.

Cardápio bem capixaba na reinauguração

