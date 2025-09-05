A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Cardápio bem capixaba na reinauguração do Restaurante Popular de Vitória

Publicado em 05/09/2025 às 11h59
Cardápio bem capixaba na reinauguração do Restaurante Popular de Vitória
Cardápio bem capixaba na reinauguração do Restaurante Popular de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A abertura do Restaurante Popular de Vitória está atrasada, mas o residente em jornalismo da Rede Gazeta Pedro Paulo Rocha conseguiu adiantar qual será o cardápio do almoço desta sexta-feira (5):

  • Moqueca de cação
  • Pirão de peixe
  • Arroz
  • Feijão
  • Ovos cozidos
  • Mix de saladas

As refeições deveriam começar a ser servidas às 11 horas, mas às 11h50 o acesso seguia bloqueado. Isso porque autoridades ainda se preparavam para discursar antes de abrir os portões. 

Publicidade