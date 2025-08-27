Refeições grátis ou de até R$ 14 no Restaurante Popular de Vitória

Após anunciar que o Restaurante Popular de Vitória vai ser inaugurado em 5 de setembro, a prefeitura informou à reportagem que as refeições serão gratuitas para moradores em situação de rua inscritos no CadÚnico e crianças de até 12 anos. Para os moradores da Capital que também estejam registrados na plataforma, o valor do almoço será de R$ 3 e o do jantar, R$ 1,50. Para os demais usuários será cobrado o valor integral da refeição, que custará R$ 14.