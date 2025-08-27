Restaurante Popular de Vitória deve ser inaugurado em setembro

Fechado há quase dez anos — e após uma série de adiamentos, o Restaurante Popular de Vitória ganha uma nova data de inauguração: 5 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, nesta quarta-feira (27). A obra iniciada em 2023 teve anteriormente pelo menos três datas anunciadas para entrega: julho de 2024, março de 2025 e fim do primeiro semestre deste ano.