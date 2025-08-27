A Gazeta - Agora

Restaurante Popular de Vitória deve ser inaugurado em setembro

Publicado em 27/08/2025 às 12h55
Restaurante Popular de Vitória
Restaurante Popular de Vitória será inaugrado no dia 5 de setembro Crédito: Fernando Madeira

Fechado há quase dez anos — e após uma série de adiamentos, o Restaurante Popular de Vitória ganha uma nova data de inauguração: 5 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, nesta quarta-feira (27). A obra iniciada em 2023 teve anteriormente pelo menos três datas anunciadas para entrega: julho de 2024, março de 2025 e fim do primeiro semestre deste ano.

Fechado desde 2016, o Restaurante Popular, localizado na Ilha de Santa Maria, passou por obras de reforma e reestruturação. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) acompanha o restabelecimento e já havia cobrado informações sobre funcionamento. Ainda não foram divulgadas regras de acesso e número de refeições ofertadas. 

