Alimentação

Restaurante Popular não tem data para ser inaugurado em Vitória

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social participaram de reunião no Ministério Público para discutir o funcionamento do espaço

Publicado em 4 de julho de 2025 às 11:42 - Atualizado há uma hora

Restaurante Popular de Vitória ainda não foi aberto ao público Crédito: Fernando Madeira

O Restaurante Popular de Vitória não tem data para ser reaberto. Ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) chegou a informar que a inauguração ocorreria em 19 de julho. Porém, a pedido da própria prefeitura da Capital, essa data foi retirada do informativo divulgado pelo órgão ministerial em seu site oficial, não sendo divulgado novo prazo para a entrega do espaço.>

A promessa de abertura ainda neste mês havia sido feita por representantes da Semas em reunião com o MPES, realizada por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa Comunitária (Caco), para discutir a política de segurança alimentar e nutricional no município.>

O encontro ocorreu no dia 26 de junho e foi conduzido pela dirigente do Caco, a procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval, e pela promotora de Justiça Cível de Vitória Sandra Maria Ferreira de Souza.>

Durante a reunião, a secretaria apresentou ao MPES informações atualizadas sobre o funcionamento do equipamento público, incluindo o plano de trabalho da organização da sociedade civil selecionada por meio de processo licitatório para operar o restaurante.>

>

Foram repassados, ainda, detalhes sobre o cronograma de reabertura, que seria no dia 19 deste mês – o que depois foi descartado –, bem como os valores cobrados, as regras de acesso e o número estimado de refeições que serão ofertadas diariamente. Contudo, após a publicação da reportagem de A Gazeta com o novo prazo, o MPES disse que a prefeitura retirou a previsão de data e, agora, não há mais estimativa para a inauguração. >

O MPES informou que seguirá acompanhando e fiscalizando a execução das ações relacionadas à reabertura e ao funcionamento do Restaurante Popular, para assegurar a efetividade da política pública de segurança alimentar no município.>

Data de abertura já foi mudada três vezes

As obras de reestruturação do restaurante começaram em 2023, e a data de reinauguração do local, fechado desde 2016, já havia sido adiada algumas vezes. Inicialmente, a previsão para a reabertura era julho de 2024. Depois, mudou para março de 2025 e, mais recentemente, para o fim do primeiro semestre.>

Na última terça-feira (1º), a reportagem de A Gazeta questionou a prefeitura se havia data prevista para abrir o espaço, mas o Executivo municipal não deu um novo prazo. Disse apenas que a empresa responsável pela administração estava fazendo o cadastramento dos usuários. >

Correção 04/07/2025 - 21:13hrs Versão anterior desta reportagem informava que havia data para inauguração do Restaurante Popular, conforme informação do MPES. Porém, essa previsão de prazo foi retirada pelo órgão ministerial a pedido da Prefeitura de Vitória. O título e o texto foram modificados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta