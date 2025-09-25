Visão de futuro e liderança: para onde vai a inovação?

Há cinco anos, nascia no Espírito Santo um projeto ousado que tinha por objetivo contribuir para transformar o estado numa referência nacional em inovação e tecnologia. Hoje, o Base27 comemora sua trajetória consolidado como o maior hub privado de inovação corporativa do estado, reconhecido nacionalmente, e com metas ainda mais ambiciosas para o futuro.



Nosso início, em meio à pandemia de Covid-19, o hub moldou a sua cultura resiliente que nos acompanha até hoje. Mesmo diante de desafios inéditos, conseguimos reunir empresas, startups e instituições de ensino em torno de uma missão comum: acelerar a inovação corporativa e diversificar a matriz econômica capixaba com soluções reais, práticas e sustentáveis.

Foram mais de mil conexões geradas diretamente, 180 startups conectadas, 13 mil estudantes impactados e dezenas de projetos que nasceram ou ganharam tração em nosso ecossistema.

No entanto, não se trata apenas do que fizemos. A pergunta que realmente nos move é: para onde vamos?

Estamos vivendo um novo ciclo estratégico, focado em ampliar nosso alcance e relevância em nível nacional e, nos próximos anos, também internacional. Isso passa por movimentos centrais: especialização setorial e o uso intensivo de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial.

Já temos, hoje, resultados expressivos em projetos que vão desde descarbonização da indústria até a saúde mental de funcionários em setores como energia e construção civil, a partir de parcerias como EDP + Eco55 e Fortes Engenharia + MentalPro. Mas enxergamos ainda mais potencial de impacto em áreas como logística, comércio exterior e varejo da construção, onde o Espírito Santo pode se destacar por sua vocação estratégica. Por isso, estamos desenhando novas trilhas de inovação para apoiar empresas desses segmentos a desenvolver soluções que melhorem produtividade, competitividade e sustentabilidade.

Outro foco prioritário é a intensificação do uso da inteligência artificial no ambiente corporativo. Já estamos acompanhando projetos promissores nesse campo e investindo na formação e na curadoria de oportunidades para que nossas empresas mantenedoras e startups parceiras acelerem a adoção responsável e estratégica dessa tecnologia.

Ao mesmo tempo, seguimos ampliando nossa presença no cenário nacional. Em 2023 e 2024, fomos reconhecidos pelo Ranking 100 Open Startups como um dos principais ecossistemas privados de inovação do país, e, mais recentemente, conquistamos o posto de TOP 1 hub privado do Espírito Santo. Esses reconhecimentos validam o trabalho coletivo que temos construído e reforçam nossa visão de futuro: ser um polo de inovação com alcance global, sem perder o DNA capixaba.

Inovação é um movimento vivo. E nosso papel como hub é permanecer conectado às transformações do mundo, antecipar tendências e continuar criando pontes entre empresas, tecnologias e talentos que podem transformar o Espírito Santo e o Brasil.

Em um mundo onde a agilidade e a inovação ditam a sobrevivência e o sucesso, o Base27 é o parceiro estratégico das empresas, somos como uma plataforma de possibilidades. E, nesses cinco anos, mostramos que é possível sonhar grande, começar local e ampliar o impacto a nível nacional com resultados concretos.

