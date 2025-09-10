Capacitação

Cinco cursos gratuitos para turbinar suas habilidades em inovação e tecnologia

Iniciativas de instituições como USP, Sebrae e Fundação Bradesco oferecem formação gratuita em áreas estratégicas da economia digital.

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 18:03

Trilhas de conhecimento digitais se consolidaram como importantes ferramentas para profissionais e estudantes que buscam diversificar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado Crédito: Reprodução / Web

O setor de tecnologia e inovação segue aquecido, com novos formatos de trabalho e soluções digitais impulsionando a demanda por profissionais especializados. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), entre 2021 e 2025, o Brasil precisará de aproximadamente 797 mil talentos em tecnologia. Mas a formação atual não acompanha esse ritmo, gerando um déficit estimado em mais de meio milhão de profissionais nos próximos anos.

Para quem busca aprimorar as habilidades e acompanhar as tendências, uma dica é aproveitar os cursos gratuitos com certificação. Confira abaixo uma lista com cinco cursos onlines e gratuitos para diferentes perfis, desde estudantes até empreendedores. Confira:

Santander Imersão Digital

O programa oferece 60 mil bolsas gratuitas em parceria com a Alura e a FIAP Para Empresas. Destinado a iniciantes e profissionais em transição de carreira, a formação segue a metodologia PBL (Project Based Learning), com apoio de mentores e trilhas práticas em UX, Mobile e DevOps. Inscrições até 14 de setembro com certificado e acesso liberado à plataforma.

Empreende Aí (Sebrae)

Voltado para estudantes universitários, esse curso ensina a transformar desafios em soluções sustentáveis usando métodos como Design Thinking, Lean Canvas, Canvas, prototipagem e pitch com IA. O programa culmina em um projeto de inovação com impacto, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Pensamento criativo: técnicas e ferramentas para o sucesso

Disponível na plataforma Coursera, o curso oferecido pela Imperial College London (ICL) mergulha nas principais técnicas para aplicar o pensamento criativo no dia a dia e sua importância no enfrentamento de desafios globais, bem como em cenários cotidianos de solução de problemas. O programa conta com sete módulos e traz métodos como SCAMPER e brainstorming para aplicar a inovação na rotina.

Criação de Startups: como desenvolver negócios inovadores

Curso realizado pela Universidade de São Paulo, via Coursera, que ensina os passos para criar e estruturar startups, desde a validação de ideias até estratégias de mercado, abordando métodos como Customer Development e Lean Startup e mergulhando nos principais conceitos de empreendedorismo. O conteúdo é voltado para empresários e profissionais interessados em inovação.

Soluções de IA no GitHub

Disponível na Escola Virtual da Fundação Bradesco, o curso oferece conhecimentos para explorar ferramentas de inteligência artificial e aplicações práticas no GitHub, plataforma baseada em nuvem que utiliza o sistema de controle Git. O programa é voltado para iniciantes e profissionais que desejam ampliar suas habilidades em tecnologia com aplicabilidade real.

