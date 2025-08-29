De visionária a referência nacional: TecVitória segue crescendo em inovação

Eu nasci para estar à frente do meu tempo. Fui planejada com visão de futuro. E foi assim que o economista e empreendedor Álvaro Abreu me criou lá em 1995: para ser um espaço onde ideias inovadoras pudessem germinar, crescer e transformar o cenário econômico e tecnológico capixaba.



Recebi o nome de TecVitória e naquela fui uma das primeiras incubadoras de empresas de base tecnológica do Brasil. Com o apoio do Sebrae, da Findes, da Prefeitura de Vitória, do Governo do Estado e da Ufes, consegui crescer e me consolidar como um ambiente vivo de conexões, aprendizados e oportunidades.

Foram mais de 1.000 projetos incubados, 80 empresas graduadas, entre elas, gigantes como o PicPay, e mais de R$ 25 milhões captados pelas startups acolhidas. Eu me orgulho de ter contribuído para formar mais de 4 mil talentos inseridos no ecossistema de inovação.

Tive muito êxito, mas não pense que minha vida foi fácil. Passei por turbulências nesta caminhada. Vieram as dificuldades estruturais e financeiras. A pandemia me pegou em cheio. Naquele cenário de incerteza global, vi minhas operações praticamente paralisarem. Em 2021, durante o período desafiador da Covid, os membros da minha gestão, Nélio Augusto e Saulo Bitecount, elaboraram um projeto decisivo junto ao Sebrae que viabilizou a minha retomada.

E eles não estavam sozinhos. Meu Conselho Administrativo, liderado pelo presidente Luiz Henrique Toniato, e o diretor executivo, Rafael Lima, assumiram a missão de me colocar de pé novamente.

Conseguimos ir pagando as dívidas, religamos a luz e a internet que haviam sido suspensas e limpamos o nome para poder, com planejamento estratégico, receber novos investimentos.

O Sebrae foi nosso principal parceiro. O Governo do Estado, a Ufes e a CDTIV, vinculada à Prefeitura de Vitória, me deram o apoio que precisava para voltar ainda mais forte.

Em 2024, fui destaque como um case de sucesso pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) por conta da minha atuação junto ao programa Sebraetec.

E, neste mesmo ano, tive 32 projetos incubados em áreas como saúde, sustentabilidade, inteligência artificial e economia criativa. Foram mais de 200 horas de capacitações e mentorias e 300 horas de reuniões com os projetos incubados.

E o melhor: o futuro é promissor: a minha sede no “Território do Bem”, em Itararé, Vitória, passa por uma grande reforma. Vou ficar mais moderna e com a capacidade de atendimento aumentada. O investimento será viabilizado por meio de recursos do Governo Federal, conquistados via emenda parlamentar indicada pelo ex-deputado federal e hoje secretário de Estado de Meio Ambiente, Felipe Rigoni.

Com 30 aninhos, vou celebrar com vocês a minha reestruturação. Serei composta de auditório, salas de reunião, áreas de trabalho, coworking e ambientes de vivência para os empreendedores. Nestas três décadas eu sigo reafirmando: minha missão é transformar ideias inovadoras em novos negócios. Vocês vão amar minha nova versão!

