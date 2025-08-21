Editais de inovação liberam até R$ 40 milhões para impulsionar empresas e startups

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:28
Empresas e startups capixabas têm à disposição uma série de editais que, juntos, somam milhões de reais em recursos para impulsionar projetos nas áreas de inovação, sustentabilidade e impacto social.
As chamadas oferecem desde apoio financeiro direto até mentorias especializadas e conexões estratégicas, contemplando negócios em diferentes estágios de desenvolvimento, de ideias iniciais a soluções já consolidadas no mercado.
No Espírito Santo, dois chamamentos públicos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) se destacam, o programa Gênesis Caparaó e o edital Nova Economia Capixaba. Além disso, a incubadora TecVitória está com inscrições abertas para seu programa de aceleração de startups.
Somente o edital Nova Economia Capixaba prevê movimentar até R$40 milhões no ecossistema local, com apoio financeiro de até R$2 milhões por projeto. Já o Gênesis Caparaó é voltado exclusivamente a empresas e startups que atuam na microrregião do Caparaó e oferece apoio financeiro direto de até R$30 mil.
Além das chamadas estaduais, instituições nacionais como Sebrae Startups e ApexBrasil também estão com inscrições abertas para programas voltados à internacionalização de startups, conexões com grandes empresas e apoio à inovação social em territórios periféricos.
Programa Nova Economia Capixaba (Fapes - ES)
Trilha de incubação da TecVitória
Vitrine Sebrae Startups para Pequenos Negócios
Inova Startups 2026
Projeto Coletivos
