Editais de inovação liberam até R$ 40 milhões para impulsionar empresas e startups

Programas contemplam desde ideias iniciais até soluções consolidadas, com apoio técnico e oportunidades de internacionalização

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:28

Empreendedores e startups capixabas podem explorar editais que incentivam inovação, parcerias e oportunidades de internacionalização. Crédito: Reprodução Web

Empresas e startups capixabas têm à disposição uma série de editais que, juntos, somam milhões de reais em recursos para impulsionar projetos nas áreas de inovação, sustentabilidade e impacto social.

As chamadas oferecem desde apoio financeiro direto até mentorias especializadas e conexões estratégicas, contemplando negócios em diferentes estágios de desenvolvimento, de ideias iniciais a soluções já consolidadas no mercado.

No Espírito Santo, dois chamamentos públicos da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) se destacam, o programa Gênesis Caparaó e o edital Nova Economia Capixaba. Além disso, a incubadora TecVitória está com inscrições abertas para seu programa de aceleração de startups.

Somente o edital Nova Economia Capixaba prevê movimentar até R$40 milhões no ecossistema local, com apoio financeiro de até R$2 milhões por projeto. Já o Gênesis Caparaó é voltado exclusivamente a empresas e startups que atuam na microrregião do Caparaó e oferece apoio financeiro direto de até R$30 mil.

Além das chamadas estaduais, instituições nacionais como Sebrae Startups e ApexBrasil também estão com inscrições abertas para programas voltados à internacionalização de startups, conexões com grandes empresas e apoio à inovação social em territórios periféricos.

Confira as principais oportunidades:

Programa Gênesis Caparaó (Fapes - ES)

Prazo de inscrição: até 19 de setembro;

Quem pode participar: empresas e startups com atuação na Região do Caparaó capixaba (Ibatiba, Irupi, Iúna e outros municípios);

Oportunidade: subvenção econômica de até R$ 30 mil;

Confira o edital completo aqui

Programa Nova Economia Capixaba (Fapes - ES)

Prazo de inscrição: fluxo contínuo;

Quem pode participar: empresas em parceria com instituições de ensino;

Oportunidade: até R$ 2 milhões por projeto aprovado;

Confira o edital completo aqui

Trilha de incubação da TecVitória

Prazo de inscrição: até 31 de agosto;

Quem pode participar: projetos e negócios inovadores em diferentes estágios de maturidade;

Oportunidade: acesso a mentorias especializadas, conexões estratégicas e apoio para escalar sua ideia;

Saiba mais aqui

Vitrine Sebrae Startups para Pequenos Negócios

Prazo de inscrição: até 31 de agosto;

Quem pode participar: empresas nos estágios de maturidade, validação, tração, crescimento ou escala;

Oportunidade: exposição imediata na vitrine nacional de soluções para MPEs;

Saiba mais aqui

Inova Startups 2026

Prazo de inscrição: inscrições serão abertas no dia 29 de agosto;

Quem pode participar: startups com soluções inovadoras e escaláveis;

Oportunidade: participação do programa de aceleração com aporte financeiro, além de mentorias qualificadas, conexões com investidores e imersão no ecossistema de inovação;

Saiba mais aqui

Projeto Coletivos

Prazo de inscrição: até 30 de agosto;

Quem pode participar: iniciativas de impacto social com foco em educação, empreendedorismo e meio ambiente;

Oportunidade: apoio financeiro mensal de R$ 1.100 a R$ 2.200 durante 20 meses, totalizando até R$ 48 mil, além de capacitações, visitas técnicas e integrar uma rede de colaboração que fortalece o impacto do projeto em suas regiões;

Saiba mais aqui

