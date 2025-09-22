Conteúdo e inovação

InsightES 2025 debate futuro dos negócios com foco em pessoas, tecnologia e inovação

Rede Gazeta promove, em outubro, a Semana de Inovação Capixaba com debates sobre como pessoas, tecnologia e negócios impulsionam inovação e futuro das empresas

Semana da Inovação Capixaba acontece nos dias 21, 22 e 23 de outubro, na Rede Gazeta. Crédito: Divulgação

A conexão entre pessoas, tecnologia e negócios é o pilar central que molda o futuro do trabalho e das organizações, tendência confirmada pelo Relatório de Tendências Globais 2025 da ManpowerGroup. Esses temas estarão no centro do debate na Semana de Inovação Capixaba – InsightES, promovida pela Rede Gazeta, nos dias 21 e 23 de outubro.

A programação reúne especialistas de destaque no cenário nacional, entre eles o consultor organizacional Eduardo Carmello, o head de blockchain Afonso Dalvi e a estrategista em inteligência artificial Izabela Anholet.

Cultura de inovação como estratégia organizacional

Com foco em pessoas, Eduardo Carmello, CEO da Entheusiasmos Consultoria, apresenta a palestra “Como liderar uma Cultura de Inovação”. Ele destaca que a inovação não se limita a produtos, mas depende de líderes e equipes capazes de transformar ideias em soluções.

“O grande feito dos inovadores não são necessariamente os produtos, mas a capacidade dos líderes em construir equipes que entregam ótimas soluções. Inovação tem estratégia, cultura e pessoas capacitadas para descobrir oportunidades e resolver problemas complexos no ambiente de trabalho”, afirma.

Para Carmello, a inovação precisa ser tratada como estratégia de crescimento. “Seja em startups ou empresas consolidadas, ela é o motor de diferenciação e sustentabilidade. Após a fase de conscientização, vivemos o momento de compartilhar modelos e capacidades que aceleram os movimentos estratégicos”, completa.

Blockchain como ferramenta para novos negócios

Na área de tecnologia, Afonso Dalvi vai mostrar como o blockchain abre espaço para novos modelos de negócio em setores como crowdfunding (financiamento coletivo), mercado imobiliário, fundos de investimento e ações. Ele destaca o avanço da tokenização de ativos reais como caminho para ampliar a participação de talentos e atrair capital global.

“A compreensão prática do blockchain é essencial para transformar ideias em realidade. Encontros como o InsightES incentivam profissionais a colocar a mão na massa e impulsionar inovações concretas”, reforça.

Dalvi lembra ainda que trazer o tema para o público capixaba ajuda a preparar profissionais para áreas de ponta. “Discutir blockchain em eventos como este fomenta o desenvolvimento de negócios locais e estimula a adoção dessa tecnologia em empresas da região, aumentando eficiência e competitividade”, explica.

Inteligência artificial e transformação digital

No painel de tecnologia, a executiva Izabela Anholet vai abordar o impacto da inteligência artificial nos negócios. Ela ressalta que a IA vem acelerando processos de transformação digital em diferentes setores.

“O painel vai mostrar como a inteligência artificial tem impulsionado e transformado empresas ao longo do último ano, trazendo casos práticos de uso no mercado brasileiro”, afirma.

Izabela também chama atenção para o papel das equipes nesse processo. “Tenho liderado times que integram tecnologia e IA ao dia a dia das empresas. A InsightES é uma oportunidade de trocar experiências e discutir soluções aplicáveis”, diz.

Em sua estreia no evento, a especialista espera encontrar um público disposto a refletir sobre o futuro. “Será minha primeira vez neste evento e quero trocar experiências com pessoas interessadas em aplicar inovação nos seus negócios”, finaliza.

Inscrições abertas e vagas limitadas:

Confira a programação completa do evento e garanta a sua inscrição, acesse: clique aqui

