Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Violência sexual: um olhar atento às crianças autistas
Mylena Lima

Artigo de Opinião

É psicóloga, doutora pela Ufes
Mylena Lima

Violência sexual: um olhar atento às crianças autistas

Meninas e mulheres autistas têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual, duas a três vezes mais do que as que não são autistas. Além disso, a incidência é quatro vezes maior para as mulheres do que para os homens autistas
Mylena Lima
É psicóloga, doutora pela Ufes

Públicado em 

23 mai 2023 às 13:54
No Brasil, centenas de crianças e adolescentes vivem diariamente a dura realidade da violência sexual. Infelizmente, essa situação é ainda mais grave para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).
Dados recentes revelam que ser autista aumenta em 10 a 16% o risco de uma pessoa sofrer abuso sexual na infância, e há um risco ainda mais elevado de 62 a 70% de ser vitimizado na idade adulta.
Meninas e mulheres autistas têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual, duas a três vezes mais do que as que não são autistas. Além disso, a incidência é quatro vezes maior para as mulheres do que para os homens autistas. Esses números são consistentes com as taxas de vitimização sexual da população em geral, onde cerca de 30% das mulheres e 12% das crianças sofrem abuso sexual em algum momento da vida.

Veja Também

Autismo e vida adulta: uma outra perspectiva

Autismo no Brasil e a carência de políticas públicas efetivas de saúde e educação

Esse fato relaciona-se às dificuldades com habilidades de comunicação e socialização, que tornam mais difícil a compreensão e a denúncia de comportamentos abusivos. Eles também podem confiar mais nos outros, o que pode torná-los mais suscetíveis a comportamentos manipuladores ou coercitivos.
Algumas medidas podem ser tomadas para prevenir a violência sexual contra pessoas com deficiência, tais como: educar as pessoas com deficiência sobre seus direitos e fornecer-lhes recursos que os ajudem a reconhecer comportamentos abusivos, conscientizar o público em geral sobre a prevalência do abuso e seu impacto nas pessoas com deficiência, fornecer programas de treinamento para prestadores de serviços, profissionais médicos e agentes da lei sobre como reconhecer e responder a sinais de violência sexual perpetrada contra pessoas com deficiência.
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos Crédito: shutterstock
Também é importante desenvolver políticas e procedimentos que priorizem a segurança e o bem-estar de pessoas com deficiência, como a implementação de verificação de antecedentes para funcionários e voluntários que trabalham com populações vulneráveis. E incentivar as pessoas com deficiência a se manifestarem contra o abuso e proporcionar-lhes espaços seguros para denunciar incidentes de violência sexual.
Em relação à mudança cultural em direção a uma maior igualdade de gênero, é necessário incentivar o diálogo aberto e a discussão sobre questões de gênero nas escolas, locais de trabalho e organizações comunitárias, promover a representação igualitária de homens e mulheres em cargos de poder e liderança, destacar as conquistas das mulheres para aumentar a conscientização sobre suas contribuições para a sociedade.

Veja Também

Alunos autistas ganham espaços em escolas com salas sensoriais em Colatina

Autistas vivem saga por atendimento na saúde pública, revela estudo do TCES

Justiça do ES obriga plano de saúde a manter tratamento de crianças autistas

Além de incentivar os homens a tornarem-se aliados na luta pela igualdade de gênero, promovendo o respeito mútuo e a compreensão entre os sexos, e fornecer educação e recursos para lidar com estereótipos de gênero nocivos e atitudes negativas em relação às mulheres.
A educação é um dos caminhos para o consentimento em todas as circunstâncias, mas também é necessário promover uma mudança cultural profunda acerca da sexualidade e do senso de segurança de pessoas com qualquer deficiência

Tópicos Relacionados

autismo Violência Sexual
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados