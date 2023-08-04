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Ricardo Klippel

Artigo de Opinião

É secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Velha
Ricardo Klippel

Vila Velha: exemplo de cidade que cresce de forma sustentável

As ações que têm sido implementadas na atual gestão, para a área ambiental, vêm tornando a cidade um exemplo de equilíbrio entre progresso econômico e respeito ao meio ambiente
Ricardo Klippel
É secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Velha

Públicado em 

04 ago 2023 às 13:41
A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha trabalha para promover o desenvolvimento econômico sustentável, agilizar o licenciamento ambiental, garantir transparência e rapidez nos processos administrativos, facilitar a instalação de novos empreendimentos na cidade e garantir maior preservação e fiscalização do meio ambiente.
As ações que têm sido implementadas na atual gestão, para a área ambiental, vêm tornando a cidade um exemplo de equilíbrio entre progresso econômico e respeito ao meio ambiente.
Uma das medidas que contribuíram para esse avanço foi a adoção do Sistema Eletrônico de Protocolo, aliado à atualização do Código Municipal de Meio Ambiente e ao aprimoramento dos processos de licenciamento ambiental. Esse conjunto de iniciativas trouxe mais agilidade e transparência à tramitação dos projetos em Vila Velha, beneficiando tanto os empresários, quanto o meio ambiente.

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Em março de 2021, um passo importante foi dado com o Sistema Eletrônico de Protocolo. Essa inovação eliminou a necessidade de deslocamento dos empreendedores até a prefeitura e tornou a entrega e retirada de documentos mais ágil, diminuindo o tempo de tramitação dos processos. Assim, agilizando o fluxo de informações, todas as etapas de tramitação e análise passaram a ser comunicadas em tempo real aos empresários.
E para aprimorar ainda mais os processos de licenciamento ambiental de Vila Velha, sob o comando do prefeito Arnaldinho Borgo,  a equipe responsável pela triagem e conferência dos processos foi ampliada, e analistas foram designados para cuidar especificamente dessa etapa. Essa mudança resultou em um retorno mais ágil aos empresários, reduziu o tempo de espera e acelerou as análises técnicas.
Além disso, Vila Velha está contratando um sistema digital para gerenciar informações ambientais, justamente para proporcionar a todos um ambiente seguro o suficiente para facilitar a troca de dados e a implementação de uma gestão mais eficiente.

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Em outra medida importante, Vila Velha revisou o Código Municipal de Meio Ambiente (Lei 6802/23) e o regulamentou por meio do Decreto 208/23. A criação da Licença Municipal Ambiental por Adesão e Compromisso permitirá que os empresários obtenham suas licenças ambientais com maior agilidade.
Outro marco relevante para o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental em Vila Velha foi o fim de um impasse jurídico envolvendo a Região 5, que se arrastava havia anos. Desde 2017, uma sentença judicial impedia a aprovação e o licenciamento ambiental de projetos na zona de amortecimento do Parque Natural Municipal de Jacarenema. Porém, em maio de 2022, um acordo foi firmado e homologado judicialmente, autorizando a retomada dos empreendimentos de menor impacto na região, que hoje experimenta um momento de grande expansão.
Reserva Ecológica Estadual de Jacarenema, em Vila Velha
Parque Natural Municipal de Jacarenema, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Secom
Já para transformar o Parque de Jacarenema em um símbolo de desenvolvimento sustentável da Região 5 - e de toda a cidade -, a prefeitura iniciará em breve as obras de construção do Centro de Educação Ambiental, uma unidade destinada à conscientização da população e à preservação ambiental.
Ainda em busca da preservação e sustentabilidade, Vila Velha criou, em 2021, o Monumento Natural Municipal Morro do Moreno (Lei 6447/21), que era um anseio da população canela-verde por mais de 20 anos. Também está implantando o Parque Urbano Sítio Batalha e requalificando o Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira.
Assim, com muito planejamento e ações integradas, Vila Velha torna-se um exemplo de cidade que cresce de forma sustentável, valorizando a preservação ambiental e o bem-estar de seus cidadãos, sem abrir mão do progresso econômico. Dessa forma, com equilíbrio e trabalho constante, a prefeitura atua para garantir um futuro melhor para as gerações presentes e futuras.

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