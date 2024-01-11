Uma advocacia forte só é possível se pautada na coletividade

Começou 2024. E sempre que um novo ano começa, buscamos deixar para trás aquilo que não foi bom para que o presente e o futuro sejam melhores. São as clássicas resoluções de Ano Novo. Em um mundo cada vez mais conectado virtual e tecnologicamente, enxergamos um abismo entre pessoas, muitas vezes com a individualidade sendo colocada na frente da coletividade.

Mas é na coletividade que nossa vida acontece, tanto nas questões pessoais quanto profissionais. Para nós, advogados e advogadas, é impossível começarmos e seguirmos sozinhos, ilhados, isolados. O mais bonito da nossa profissão é essa construção coletiva, no dia a dia dos fóruns e tribunais, na relação de confiança com clientes e na relação que criamos entre nós.

A participação ativa, o compartilhamento de conhecimentos e a troca de experiências são alicerces de uma classe coesa e resiliente. É na coletividade que encontramos força para superar adversidades e promover mudanças significativas.

Quando falamos na Advocacia (e aqui reafirmo o que já falei há um tempo, essa advocacia com a maiúsculo mesmo), esse agrupamento de profissionais orgulhosos, falamos de grupo, falamos muito mais de “nós” do que “eu”. Por isso, é fundamental que esse ano novo que se inicia seja um momento de mudança de paradigmas para resgatar os valores primordiais da advocacia e privilegiar condutas focadas no benefício coletivo.

É hora de abandonar práticas que visam apenas o benefício próprio em detrimento da coletividade, da sociedade. O interesse da advocacia deve ser colocado acima de interesses individuais, com mais colaboração, parcerias e solidariedade. Em vez de focar em desejos e privilégios pessoais, a energia deve estar concentrada na pavimentação de uma advocacia mais forte, reconhecida e que realmente represente o que nos é esperado, tanto pelos nossos pares, quanto pela sociedade.