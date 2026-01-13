Um ano que marcou uma nova fase para os municípios capixabas

O ano de 2025 chegou ao fim e aproveitamos para relembrar à população capixaba os resultados desse ano em relação aos níveis de transparência pública fomentada por nossas organizações, uma excelente ferramenta no enfrentamento da corrupção.



No início do ano passado houve desafios, em especial as novas composições do executivo municipal capixaba, com equipes de controle e transparência novatas na atividade, e prefeitos que ainda não tinham passado pelo processo de avaliação dos seus municípios, por órgãos externos ou de controle social.

Para nossa surpresa, os desafios foram vencidos em pouco tempo com um bom assessoramento às equipes novas e informações necessárias para dar continuidade ao trabalho da gestão anterior – potencializando ou melhorando os resultados do ITGP – Índice de Transparência e Governança Pública, metodologia desenvolvida pela Transparência Internacional Brasil, que em nosso Estado avalia os 78 municípios e forma o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública.

A cultura de transparência que tanto pregamos é uma realidade em nosso Estado, e os novos gestores que assumiram seus mandatos em 2025 entraram com o propósito de estar nos melhores lugares do ranking. Além disso, os gestores que foram reeleitos assumiram o protagonismo de manter e melhorar seus portais para a efetivação de políticas públicas baseadas nas evidências observadas em portais de transparência.

Percebemos um grande empenho das prefeituras em melhorar a qualidade desses dados, investindo em tecnologia para facilitar o acompanhamento e utilização dos recursos públicos, além de apresentações gráficas e inteligência artificial como forma de melhorar a comunicação com o cidadão.

Avaliamos também as informações da transparência em saúde, importantes para que os municípios sejam estimulados a avançar em serviços efetivos à população e se apropriem cada vez mais da tecnologia para facilitar a vida do cidadão; com teleconsultas, como ao acesso aos estoques de medicamentos, acompanhamento das filas de espera e quantidade de atendimentos realizados, assim como dos investimentos públicos realizados na área.

Como grande novidade em 2025 foram avaliadas a transparência e a governança relacionadas à Adaptação Climática. Neste ano, os resultados foram enviados apenas de forma individual para os municípios, a fim de que eles sejam sensibilizados da relevância de produzir e divulgar dados relacionados ao clima municipal, tendo em vista que o Espírito Santo apresenta catástrofes ambientais e mitigar esses riscos é de suma importância para evitá-las.

Assim, 2025 se encerrou com um saldo surpreendente para o controle social no Espírito Santo: alcançamos feitos extraordinários tanto em nível estadual como o estado mais transparente do Brasil na avaliação do ITGP, como também no âmbito do executivo municipal.

Somos o único estado do país em que todos os municípios são avaliados apresentando dados absolutos, dezenas de municípios ocupando os primeiros lugares em nível nacional na avaliação de transparência e governança pública também pelo ITGP, sendo a média dos 78 municípios capixabas na avaliação 80,41, o que corresponde a uma classificação nível Ótimo.

A partir desses resultados de referência, 43 municípios foram elegíveis e considerados aptos a serem reconhecidos pelo ES em Ação com o Selo de Qualidade em Transparência e Governança Pública, sendo 25 destes reconhecidos com o Selo Diamante, o de maior exigência para obtenção, que necessita de índice superior a 95 pontos no ITGP, termo de compromisso assinado pelo prefeito de manutenção e melhoria da transparência municipal e atendimento de critérios adicionais pelo município. Resultados como esse tornam nosso Estado uma referência.

Diante de resultados tão robustos, ficamos com a expectativa: como será em 2026?

A atuação do Controle Social é de monitoramento constante e, no nosso caso, de apoio a quem está com níveis ainda a serem melhorados. Nosso maior desafio para este ano é estimular os 12 municípios que se encontram com avaliação Regular após termos extinguido os municípios com classificação Ruim na avaliação de 2025. A única forma de consolidarmos essa ação é com o investimento em transparência pública, com foco na aplicação de recursos em políticas públicas, para atendimento às necessidades reais da população e responsabilidade na utilização dos recursos.

Que 2026 promova o engajamento total de prefeitos e suas equipes de Controle Interno nas diretrizes estabelecidas para que possamos nos consolidar como o estado com os maiores níveis de transparência do Brasil.

