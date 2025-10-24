Ufes sedia evento internacional sobre saúde e meio ambiente às vésperas da COP 30

Com a COP 30 batendo à porta (novembro, em Belém), a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) será palco de um encontro que coloca a saúde no centro da agenda ambiental e climática: de 29 a 31 de outubro, o 1st International Meeting of Biological and Health Sciences (IBHS) promoverá, em Vitória, um debate aprofundado sobre “Saúde e Meio Ambiente”, elo ainda subexplorado nas discussões do clima, apesar de decisivo para políticas públicas, prevenção e bem-estar da população. A programação combina evidências científicas sobre os impactos de poluentes de origem antrópica na saúde humana e nos ecossistemas, além de explorar o ambiente como fonte de recursos terapêuticos.

Idealizado como evento multidisciplinar e internacional, o IBHS nasce do consórcio entre dois programas de pós-graduação da Ufes (Ciências Farmacêuticas e Ciências Fisiológicas) e reúne uma rede de pesquisadores do Brasil e do exterior, com sessões majoritariamente em português e parte em inglês. A curadoria científica abrange linhas como Fisiologia Cardiovascular, Toxicologia, Produtos Naturais e Saúde, oferecendo um panorama que vai do laboratório às políticas e às práticas em saúde pública.

No dia 29 de outubro, no Teatro Universitário, a abertura destaca duas conferências-chave sobre saúde humana e mudanças climáticas: serão proferidas pelo médico patologista Paulo Saldiva (USP), membro da Academia Brasileira de Ciências e referência internacional em poluição atmosférica e saúde, e pela jurista portuguesa Carla Amado Gomes (Universidade de Lisboa), pesquisadora de projeção internacional em Direito Ambiental e com histórica interlocução com o Brasil. As palestras darão o ponto de situação dos desafios presentes e futuros, bem como dos direitos em jogo na proteção da saúde em um planeta em franco aquecimento, conectando ciência e Justiça ambiental.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar simpósios, comunicações orais, pôsteres e minitalks sobre temas urgentes. Veja alguns:

Exposição ambiental e biomarcadores;

Equidade em saúde;

Potenciais bioativos naturais e inovação sustentável;

Integração entre fisiologia, toxicologia e terapêutica em doenças cardiorrespiratórias;Drogas, exposições e efeitos xenobióticos; Abordagens integrativas e não convencionais (como mindfulness e eletroacupuntura)

A grade reúne pesquisadores de instituições de ponta no Brasil e de centros na Europa, América do Norte e Oceania, sublinhando o caráter colaborativo e internacional do encontro e favorecendo intercâmbios científicos de alto nível.



Voltado aos estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e profissionais das Ciências da Saúde, Ambientais e Sociais, o IBHS oferece oportunidades para atualização, apresentação de resultados, troca de experiências e ampliação de redes de colaboração. Em sintonia com a agenda da COP 30, a organização aposta em um ambiente fértil para parcerias científicas que conectem evidência, inovação e impacto socioambiental.

