Ufes rumo aos 70 anos com importantes conquistas

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) alcançou, em 2023, mais algumas vitórias importantes que marcam sua trajetória em direção aos 70 anos de existência. As realizações que se efetivaram revertem em melhorias para a qualidade da produção acadêmica e dos serviços que presta à sociedade e preparam a Ufes para entrar em 2024 com muitos motivos para comemorar.

Neste ano, a Ufes atingiu o conceito 5, que é a nota máxima de avaliação atribuída pelo Ministério da Educação (MEC), consolidando sua posição como uma das melhores universidades brasileiras. Na graduação, tivemos 11 cursos avaliados com as maiores notas. O fato se repetiu na pós-graduação que, além de avaliações positivas, acrescentou seis novos cursos, sendo quatro de doutorado.

Avançamos também na pesquisa e na inovação com a criação de 2.025 novos projetos em todas as áreas do conhecimento, e obtenção de registro de 27 novas patentes, dez marcas, 17 programas de computador e um desenho industrial. Na extensão, foram iniciados 927 novos projetos, beneficiando diretamente inúmeras comunidades no Espírito Santo. Uma das novidades foi a criação da plataforma Moocqueca de cursos livres, que oferece, atualmente, 14 formações em áreas diversas e já registra mais de 30 mil inscritos.

Os resultados da excelência da Ufes se mostraram também nos rankings universitários. No Times Higher Education (THE) 2024, a Ufes alcançou o 12º lugar, sua melhor posição até agora entre as universidades brasileiras e no Ranking Universitário Folha (RUF) 2023, conquistou o 10º lugar geral entre as universidades federais.

Infraestrutura e assistência estudantil

A infraestrutura de ensino, pesquisa e extensão vem sendo continuamente aprimorada, e registrou mais avanços em 2023 com importantes investimentos. A soma de recursos investidos em novas instalações e em melhorias das existentes alcançou R$ 21 milhões, aplicados em salas de aulas, laboratórios, bibliotecas, prédios administrativos e acadêmicos, equipamentos culturais e de comunicação, instalações elétricas, iluminação externa nos campi, auditórios, equipamentos de informática e mobiliário.

Além disso, na área de saúde, o Hospital Universitário agregou novos prédios, instalações e equipamentos, que somam investimentos de R$ 30 milhões oriundos da Ebserh, empresa pública que administra o Hucam, ampliando sua capacidade de atendimento.

Na assistência estudantil, a Ufes ampliou a gratuidade do Restaurante Universitário, com recursos próprios, contemplando estudantes com renda familiar de até dois salários mínimos. Antes, eram atendidos estudantes com até 1,5 salário mínimo com recursos do Programa de Assistência Estudantil (Proaes).

Também avançamos nas ações afirmativas ao aprovar novas normas para a lei de cotas em concursos para docentes, contemplando a aplicação adequada dos percentuais legais de 20% para pessoas negras e 20% para pessoas com deficiência. Dessa forma, criamos condições para garantir maior representatividade social ao corpo docente da Ufes, o que é importante para que nossa universidade se torne ainda mais próxima da sociedade e reflita internamente a diversidade da população brasileira e capixaba e dos seus conhecimento e saberes.

Desejamos que 2024 seja de êxito para a Ufes, e que ao chegar aos 70 anos a única universidade pública do Espírito Santo continue agregando conquistas, realizando sonhos individuais e grandes projetos coletivos, reafirmando a importância da educação como fonte de valorização e desenvolvimento social para um mundo mais justo e feliz.

