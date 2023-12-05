Robô desenvolvido na Ufes ajuda crianças com autismo e síndrome de Down

Criado para contribuir no desenvolvimento cognitivo, físico e social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down, em conjunto com terapias tradicionais, o robô capixaba Maria T21, será uma das atrações do Reconecta. O evento, que discute políticas de inclusão e acessibilidade, será realizado até a quinta-feira (7) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Enseada do Suá, em Vitória.
O nome 'Maria' é um acrônimo em inglês para 'robô móvel para interação de crianças com autismo', e 'T21' representa a trissomia do cromossomo 21, causadora da síndrome de Down.
O robô foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Robótica e Tecnologia Assistiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e tem a missão de tornar as terapias mais divertidas, permitindo que as crianças exercitem a coordenação motora, a memória e a comunicação por meio de jogos interativos.
Maria T21 estará no estande da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES), dentro da programação do Reconecta, nesta quarta-feira (6).
Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade - Reconecta
Local: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Enseada do Suá, Vitória
Data: 4 a 7/12/2023
Horário: das 14h às 19h
Entrada Gratuita
Mais informações: https://reconectaes.com.br