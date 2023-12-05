Robô desenvolvido na Ufes ajuda crianças com autismo e síndrome de Down

Por meio de jogos interativos, Maria T21 auxilia crianças a exercitar a coordenação motora, a memória e a comunicação Crédito: Divulgação/Reconecta

Criado para contribuir no desenvolvimento cognitivo, físico e social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down, em conjunto com terapias tradicionais, o robô capixaba Maria T21, será uma das atrações do Reconecta. O evento, que discute políticas de inclusão e acessibilidade, será realizado até a quinta-feira (7) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Enseada do Suá, em Vitória.

O nome 'Maria' é um acrônimo em inglês para 'robô móvel para interação de crianças com autismo', e 'T21' representa a trissomia do cromossomo 21, causadora da síndrome de Down.

O robô foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Robótica e Tecnologia Assistiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e tem a missão de tornar as terapias mais divertidas, permitindo que as crianças exercitem a coordenação motora, a memória e a comunicação por meio de jogos interativos.

Maria T21 estará no estande da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES), dentro da programação do Reconecta, nesta quarta-feira (6).

Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade - Reconecta

