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Robô desenvolvido na Ufes ajuda crianças com autismo e síndrome de Down

Maria T21 estará exposta nesta quarta-feira (6) no estande da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo, dentro da programação do Reconecta
Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

05 dez 2023 às 15:36

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 15:36

Por meio de jogos interativos,Maria T21 auxilia para que as crianças exercitem a coordenação motora, a memória e a comunicação
Por meio de jogos interativos, Maria T21 auxilia crianças a exercitar a coordenação motora, a memória e a comunicação Crédito:  Divulgação/Reconecta
Criado para contribuir no desenvolvimento cognitivo, físico e social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e síndrome de Down, em conjunto com terapias tradicionais, o robô capixaba Maria T21, será uma das atrações do Reconecta. O evento, que discute políticas de inclusão e acessibilidade, será realizado até a quinta-feira (7) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na Enseada do Suá, em Vitória. 
O nome 'Maria' é um acrônimo em inglês para 'robô móvel para interação de crianças com autismo', e 'T21' representa a trissomia do cromossomo 21, causadora da síndrome de Down.
O robô foi desenvolvido por pesquisadores do Laboratório de Robótica e Tecnologia Assistiva da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), e tem a missão de tornar as terapias mais divertidas, permitindo que as crianças exercitem a coordenação motora, a memória e a comunicação por meio de jogos interativos.
Maria T21 estará no estande da Federação das Apaes do Estado do Espírito Santo (Feapaes-ES), dentro da programação do Reconecta, nesta quarta-feira (6). 
Conferência e Exposição Estadual de Inclusão e Acessibilidade - Reconecta 

Local: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na Enseada do Suá, Vitória
Data: 4 a 7/12/2023
Horário: das 14h às 19h
Entrada Gratuita
Mais informaçõeshttps://reconectaes.com.br

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