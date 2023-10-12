Olhar poético a crianças com autismo dá prêmio nacional a professora do ES

Professora há 17 anos, Priscilla foi premiada na categoria Direitos Humanos Crédito: Acervo pessoal

A professora capixaba de educação especial Priscilla Castro dos Santos, do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cecília Meireles, em Monte Belo, Vitória, é uma das nove ganhadoras do "Prêmio Educador Nota 10". A competição nacional, que contou com mais de com mais de 2.800 inscrições, é comparada ao "Oscar" da educação, pois reconhece o esforço, a dedicação e a inovação de professores que impactam positivamente a vida de seus alunos.

Ao todo, foram três categorias de premiação: Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade e Direitos Humanos. No dia 25 de outubro ocorrerá a premiação, em São Paulo, onde será anunciado o primeiro, segundo e terceiro lugar de cada categoria e divulgado o nome do Educador do Ano.

A professora se inscreveu com o projeto "Mini-história: uma olhar poético do cotidiano das crianças com autismo" na categoria Direitos Humanos, que registra de forma lúdica e efetiva o cotidiano e as aprendizagens das crianças da educação especial.

"Desde pequena sempre brinquei de ser professora. É uma paixão que faz parte da minha vida desde a infância. Estou há 17 anos nessa carreira e esse prêmio é o resultado de muito estudo, trabalho, dedicação e também de luta. Meu sentimento é de valorização e reconhecimento de toda uma trajetória profissional”, contou.

O projeto foi desenvolvido com crianças dos grupos 2, 3 e 6 do CMEI Cecília Meireles. As breves narrativas do cotidiano dos alunos relatam a interação e o aprendizado, registrando cada momento em texto e em imagem. De acordo com a professora, o objetivo é promover o respeito à diversidade e a inclusão.

"Através do olhar para a criança é possível compreender a beleza e as sutilezas aparentemente simples, mas que são conquistas na vida desses alunos e de suas famílias. Eu acredito na potência dessas histórias, que têm o poder de mudar mentes e enfrentar os preconceitos, mostrando a verdadeira força da diversidade." Priscilla Castro dos Santos - Professora de Educação Especial

As narrativas dos pequenos são comunicadas semanalmente no grupo de WhatsApp da escola para ajudar a sensibilizar o olhar de todos os profissionais para as especificidades e potência das crianças .

Confira uma das mini-histórias abaixo:

Uma das mini-histórias contadas pela professora envolveu o pequeno Eric, uma criança com transtorno do espectro autista (TEA). O relato emocionou Renata Rodrigues, que se surpreendeu positivamente ao ver a forma como o filho, que tem dificuldade de interação, se aproximou de um amigo na escola.

Crédito: Acervo pessoal

"Eu chorei no dia que vi esse relato porque foi emocionante para mim. Eric é autista de grau 2 não verbal e tem dificuldade de interação. Foi através desse olhar que vi que o Eric, assim como todos os outros, também queria um amigo, só não sabia como chegar junto. Essas histórias podem mostrar para todos que o autista tem tudo para conquistar o mundo como qualquer outra criança típica." Renata Rodrigues - Mãe do Eric