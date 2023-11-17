Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reitoria

Ufes: por que a chapa mais votada não venceu?

A falta de peso ao voto dos estudantes talvez seja uma das razões para alta abstenção desse público na votação. Afinal de contas, se o voto dos estudantes é quase insignificante para influir no resultado, não há estímulo para que esse público opine.

Públicado em 

17 nov 2023 às 00:10
Caio Neri

Colunista

Caio Neri

Na última semana, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi às urnas para a indicação de um novo reitor para a universidade. Apesar de a chapa composta pelas professoras Edinete Rosa e Maria Lúcia Garcia ter tido a maioria dos votos absolutos (4.044 – cerca de 54,3%), foi declarada vencedora a chapa formada pelos professores Eustáquio de Castro e Sônia Lopes (com 3.390 votos). Isso porque, na disputa eleitoral para reitor da Ufes, os votos não têm o mesmo peso, variam conforme a classe à qual pertença o eleitor.
Em percentuais, o resultado final foi calculado seguindo uma resolução da própria Ufes, considerando a ponderação de 1/3 (um terço) para a categoria dos docentes, 1/3 (um terço) para a categoria do corpo discente e 1/3 (um terço) para a categoria dos técnicos administrativos. Isso faz com que haja uma grande disparidade de representatividade dentro da universidade, já que o número de alunos é bem maior que o total de professores e demais servidores aptos a votar.
Na prática, o voto de um aluno tem pouco peso na escolha para reitor da Ufes, já que as demais categorias, apesar de serem numericamente muito inferiores, representam o maior peso dado aos votos. Daí a explicação para a chapa mais votada não ter sido aquela declarada como vencedora no processo de indicação de novo nome para a reitoria. Ainda que todos os alunos comparecessem às urnas, a vontade deles seria indiferente para a formação do resultado, que depende dos votos de professores e servidores.

Veja Também

Ufes: na disputa pela reitoria, democracia já é a grande vencedora

Ex-bolsista da Ufes terá que devolver R$ 127 mil por não concluir curso

Essa forma de contabilizar os votos para reitor da Ufes, conquanto que sob uma justificativa de paridade, muito lembra o cenário da França, que, no final do século XVIII – durante o chamado Antigo Regime –, era governada por Luís XVI. No Estado francês absolutista, vigorava um regime estamental fechado e rígido, composto por nobreza, clero e a população em geral.
Nas votações, enquanto clero e nobreza tinham dois votos, aos demais, era franqueado apenas um, de modo que sempre prevaleciam as vontades e decisões do clero e da nobreza. Foi apenas com a Revolução Francesa que esse cenário começou a mudar.
Murais de mosaico na Grande Vitória
Mural de Raphael Samú no campus da UFES em Goiabeiras Crédito: Vitor Jubini
Voltando à Ufes, talvez a falta de peso ao voto dos estudantes seja uma das razões para alta abstenção desse público na votação. Afinal de contas, se o voto dos estudantes é quase insignificante para influir no resultado, não há estímulo para que esse público opine.
O resultado do mais recente processo de pesquisa eleitoral na Ufes reforça a necessidade de rediscussão dos moldes como ocorre esse procedimento. Por mais que seja importante assegurar paridade às decisões, lado outro, não se pode abandonar, por inteiro, a vontade da maioria.

Caio Neri

É graduado em Direito pela Ufes e assessor jurídico do Ministério Público Federal (MPF). Questões de cidadania e sociedade têm destaque neste espaço.

Tópicos Relacionados

UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados