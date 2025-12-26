Turismólogos capixabas se juntam para promover o turismo sustentável no ES

Com o intuito de mapear a atuação e as atribuições do turismólogo no mercado capixaba, um coletivo de profissionais deu vida à Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação. Surgida de maneira orgânica, a iniciativa rapidamente já mostra vigor e capacidade de articulação, evidenciando uma demanda urgente por maior reconhecimento e espaço para a categoria no Espírito Santo.



Esse movimento reflete não apenas uma busca por valorização profissional, mas também uma consciência coletiva sobre o papel estratégico que esses especialistas desempenham na estruturação de um turismo mais competitivo, responsável e de bons resultados.

O embrião dessa mobilização foi uma pesquisa independente que contou com a participação expressiva de 144 profissionais. Os números revelaram um quadro de elevada qualificação: a maioria possui graduação, com significativa parcela detentora de pós-graduação, mestrado e doutorado, além de dominar mais de um idioma e ter larga experiência profissional. Esse perfil destaca o capital intelectual e técnico disponível, sublinhando o potencial inexplorado dos turismólogos para impulsionar políticas e projetos turísticos no Estado de forma inovadora e alinhada, inclusive, às melhores práticas internacionais.

A divulgação dos dados ocorreu em um encontro simbólico no Espaço Baleia Jubarte, na Praça do Papa, em Vitória, reunindo cerca de 40 pessoas de forma híbrida. O evento foi mais do que uma apresentação de resultados, simbolizou um reencontro da categoria e fomentou debates profundos sobre a inserção estratégica do profissional.

Discutiu-se sua importância central no planejamento e gestão de destinos, na concepção de produtos turísticos autênticos e na minuciosa análise de impactos socioculturais e ambientais – competências indispensáveis para transitar da ideia de turismo como atividade espontânea para a de um setor planejado, sustentável e gerador de desenvolvimento integral.

Para manter o fluxo das discussões, foi criado um grupo em aplicativo de mensagens, que rapidamente congregou mais de 100 membros. Esse canal digital se transformou em um fórum permanente, vibrante e produtivo, onde se compartilham oportunidades, aprofundam-se questões técnicas e se constroem propostas coletivas para o fortalecimento do setor. Tópicos como governança turística, inovação em experiências, marketing territorial, sustentabilidade aplicada e ética profissional são tratados com regularidade, criando um repositório vivo de conhecimento e uma voz que ecoa.

Embora em fase inicial, a rede já planeja ações de maior alcance. Está em organização um encontro presencial de grande porte, previsto para após o carnaval de 2026. O objetivo é ambicioso: consolidar um posicionamento técnico unificado da categoria e elaborar um documento de contribuições substanciais dirigido ao mercado, ao poder público e ao terceiro setor.

A meta é demonstrar, com clareza e embasamento, como o turismólogo é peça-chave na superação de desafios e na aceleração de um turismo capixaba que seja, de fato, um vetor de prosperidade com equidade e preservação patrimonial.

Convento da Penha, um dos principais pontos turísticos capixabas. Crédito: Ricardo Medeiros

A criação da Rede Colaborativa Turismólogos Capixabas em Ação transcende um mero agrupamento corporativo ou uma reserva de mercado. Pode ser um manifesto e uma ferramenta de transformação. Representa um chamado para que o trade turístico local olhe para esses profissionais não como coadjuvantes, mas como arquitetos essenciais do desenvolvimento, pessoas que fizeram uma opção concreta de vida, servir ao profissionalismo do turismo.

Eles são os agentes capacitados para planejar com visão de futuro, analisar, orientar com base em evidências e, finalmente, construir os caminhos que levarão o Espírito Santo a um novo patamar, onde o turismo se consolide como uma força econômica pujante e com legado cultural e ambiental positivo para as gerações que têm chegado.

A mobilização, portanto, é um investimento no próprio futuro do Estado, sinalizando que a profissionalização da gestão turística não é uma opção, mas uma condição indispensável para o sucesso e a perenidade do setor.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

