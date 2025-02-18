Temperatura nas alturas: como enfrentar os impactos das ondas de calor

Calor Crédito: Freepik

. No Rio de Janeiro, a capital atingiu impressionantes 44°C, estabelecendo um novo recorde desde o início das medições

Impacto na vegetação nativa e jardins locais

As plantas são altamente sensíveis às variações de temperatura. Ondas de calor intensas podem afetar processos vitais, como a fotossíntese e a respiração, comprometendo o crescimento e a reprodução das espécies. Além disso, o estresse térmico torna as plantas mais suscetíveis a pragas e doenças, podendo levar à morte de espécies menos resistentes.

. Nos jardins urbanos, plantas ornamentais podem murchar rapidamente, exigindo maior frequência de irrigação e cuidados adicionais para sobreviverem às altas temperaturas.

Efeitos nas espécies animais

Animais selvagens e domésticos também sofrem com o calor extremo. O estresse térmico pode causar desidratação, redução na atividade física e até mesmo morte em casos mais severos. Espécies menos adaptadas a variações térmicas podem enfrentar dificuldades para encontrar abrigo adequado, levando a alterações nos comportamentos de alimentação e reprodução. Além disso, ondas de calor podem provocar mortalidade em massa em algumas populações animais, afetando a biodiversidade local

Consequências para os seres humanos

Para os humanos, as ondas de calor representam riscos à saúde, incluindo desidratação, insolação e agravamento de doenças cardiovasculares e respiratórias. A exposição prolongada a altas temperaturas pode levar ao esgotamento físico e, em casos extremos, ao óbito. Além disso, o calor intenso sobrecarrega sistemas de energia devido ao aumento do uso de aparelhos de ar condicionado e ventiladores, podendo resultar em apagões e falta de água.

Como mitigar os efeitos das ondas de calor



Para as plantas : Implementar sistemas de sombreamento, aumentar a frequência de irrigação e utilizar cobertura morta para manter a umidade do solo.

: Implementar sistemas de sombreamento, aumentar a frequência de irrigação e utilizar cobertura morta para manter a umidade do solo. Para os animais : Garantir acesso constante a água fresca, proporcionar áreas sombreadas e evitar atividades durante os períodos mais quentes do dia.

: Garantir acesso constante a água fresca, proporcionar áreas sombreadas e evitar atividades durante os períodos mais quentes do dia. Para os humanos: Manter-se hidratado, usar roupas leves, evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h e estar atento aos sinais de exaustão pelo calor.