TDAH em adultos: um desafio silencioso

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido como TDAH , é frequentemente associado a crianças em idade escolar. No entanto, muitos adultos também enfrentam os desafios dessa condição, embora seus sintomas possam se manifestar de maneira diferente, sendo, muitas vezes, uma realidade silenciosa.

O TDAH é caracterizado por sintomas como dificuldade em se concentrar, impulsividade e hiperatividade. Em adultos, esses sinais podem se manifestar de maneira mais sutil, tornando o diagnóstico muitas vezes desafiador. É estimado que 2% a 5% dos adultos no mundo todo tenham TDAH.

Embora os dados específicos sobre o TDAH em adultos no Brasil sejam limitados, estudos internacionais sugerem que a prevalência é semelhante à de outros países. Isso significa que milhões de brasileiros podem estar enfrentando os desafios associados a esse transtorno.

Além disso, o diagnóstico do TDAH em adultos muitas vezes é subestimado ou confundido com outras condições, como ansiedade ou depressão. Isso pode resultar em anos de luta silenciosa, prejudicando a qualidade de vida e o bem-estar desses indivíduos.

Enquanto as crianças com TDAH costumam ser hiperativas e impulsivas, os adultos com o transtorno podem apresentar sintomas mais internalizados, como procrastinação crônica, desorganização e dificuldade em manter relacionamentos.

O TDAH em adultos também pode afetar significativamente o desempenho no trabalho, levando a problemas de produtividade e relacionamento com colegas. E muitas vezes coexiste com outros distúrbios, como ansiedade, depressão e transtorno do sono, tornando o tratamento mais complexo.

E, como seria esse tratamento para TDAH? O primeiro passo é procurar um psicólogo ou um neurologista para um diagnóstico adequado, que é crucial para um acompanhamento eficaz. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem sido uma abordagem eficaz para o tratamento de TDAH em adultos. Ela pode ajudar a desenvolver estratégias para lidar com os sintomas e melhorar a organização e a gestão do tempo. Em alguns casos, medicamentos podem ser prescritos para ajudar a controlar os sintomas.

Aprender sobre o TDAH e suas particularidades também é fundamental. Além disso, incorporar práticas de autocuidado, como exercícios regulares, sono adequado e momentos de descanso pode melhorar a qualidade de vida. Assim como criar rotinas estruturadas e estabelecer metas específicas auxilia na manutenção do foco e a produtividade.