Investir no recurso humano é parte importante do sucesso

O que realmente diferencia uma empresa como um local atrativo para se trabalhar? Quanto vale ter profissionais engajados e que estão, de fato, felizes no local de trabalho? Estas perguntas vão além do preenchimento de vagas com funcionários produtivos. Em um cenário corporativo cada vez mais competitivo, as organizações estão compreendendo a importância de investir no bem-estar e crescimento dos colaboradores não apenas para seu próprio desenvolvimento, mas também para oferecer um serviço de excelência aos clientes.

O caminho inverso da mera ocupação de cargos rumo a espaços de produção trouxe à tona a necessidade de programas de qualidade de vida, gerenciamento de carreira, formação acadêmica e promoção da saúde e inovação. Essas estratégias têm o poder de motivar os colaboradores, criando uma força de trabalho altamente engajada e eficaz na entrega de resultados e atendimento de qualidade.

Na Unimed Sul Capixaba, acreditamos nesses princípios e os transformamos em ações concretas. Receber recentemente o título de "Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil”, na área de Saúde , e “Melhor empresa para trabalhar no Espírito Santo ", na categoria médio porte, pela renomada consultoria Great Place to Work (GPTW) é algo tangível sobre nossos esforços em construir um ambiente de trabalho onde os colaboradores possam prosperar e crescer.

Nossa cooperativa conta com uma série de programas e iniciativas que dão vida a esses valores. Como exemplos temos o Programa de Inovação, que fomenta uma cultura organizacional que valoriza a criatividade e a participação ativa dos colaboradores; o Programa de Apoio Educacional, com suporte financeiro de até 50% em mensalidades; e ações de saúde e a qualidade de vida.

Como gestores, enfrentamos desafios diários para dispor de uma prestação de serviço e um ambiente de trabalho com equidade de satisfação. Mas, uma verdade inquestionável é que uma coisa está ligada à outra. Em um cenário empresarial competitivo, investir no bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores fortalece a organização e melhora o serviço.

Nossa trajetória de melhoria ao longo dos anos é um reflexo do nosso compromisso com o ambiente de trabalho. A consultoria Great Place to Work avalia critérios como Credibilidade, Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem para medir a satisfação dos colaboradores. Nossa pontuação na dimensão “orgulho” foi uma demonstração de que estamos no caminho certo.