Sucesso cirúrgico: por que o preparo nutricional é importante?

A nutrição desempenha um papel vital na recuperação de pacientes cirúrgicos, e o preparo nutricional adequado pode mudar significativamente o desfecho de uma cirurgia. Quando pensamos em uma cirurgia, muitas vezes focamos nos aspectos técnicos e médicos, mas a nutrição é igualmente importante para garantir uma recuperação rápida e eficaz. Um preparo imunológico adequado, com suplementação, auxilia na recuperação do paciente cirúrgico de várias maneiras. O catabolismo muscular, que é a quebra de proteínas musculares para fornecer energia, pode ocorrer durante e após a cirurgia devido ao estresse cirúrgico.

Um preparo nutricional adequado ajuda a minimizar essa quebra, preservando a massa muscular do paciente. Além disso, nutrientes específicos, como proteínas e vitaminas, são essenciais para a cicatrização de feridas. Um estado nutricional otimizado garante que o corpo tenha os recursos necessários para reparar tecidos danificados rapidamente.

Quando a nutrologia é associada à cirurgia, especialmente em cirurgias eletivas (aquelas que não são urgentes), os benefícios são numerosos. Pacientes com um bom estado nutricional tendem a se recuperar mais rapidamente, resultando em alta hospitalar mais precoce.

Além disso, estudos mostram que há uma redução de 55% nas complicações infecciosas e 50% nas complicações não infecciosas quando o preparo nutricional é adequado. Também há uma baixa incidência de complicações hematológicas, com 76% a menos de transfusões sanguíneas necessárias.

Apesar dos benefícios conhecidos, apenas um em cada cinco pacientes recebe um preparo operatório nutricional adequado. Pacientes mal nutridos têm um risco cinco vezes maior de mortalidade em comparação com aqueles bem nutridos. Isso ressalta a importância de investir em terapia nutricional para pacientes hospitalizados, pois os benefícios superam em muito os custos.

A integração da nutrologia no preparo cirúrgico oferece inúmeros benefícios, desde a redução do catabolismo muscular até a melhora da cicatrização e imunidade. Além de diminuir complicações e mortalidade, a nutrição adequada também reduz custos hospitalares e melhora a qualidade de vida do paciente.