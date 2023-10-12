A alimentação pode influenciar na fertilidade de mulheres e homens? Entenda

A alimentação pode influenciar na fertilidade de mulheres e homens Crédito: Shutterstock

Há anos, crenças e muitos mitos são propagados sobre alimentos que poderiam trazer mais fertilidade aos seres humanos. Mas, não existe “dieta perfeita da fertilidade”, segundo especialistas. Atualmente, cerca de 30% das causas provêm das mulheres, 30% dos homens, 25% são comuns entre os dois, e 15% não se sabe o motivo real, mesmo após a realização de exames de diagnóstico.

Ainda que não exista alimento que cause a fertilidade, a alimentação pode influenciar na fertilidade de mulheres e homens, e ser aliada nos tratamentos de reprodução humana, como a fertilização in vitro, segundo a nutricionista Débora Valadão.

“A dieta pode afetar a fertilidade de uma forma muito direta. Sabemos que tanto o ovário quanto endométrio, dependem, essencialmente, de nutrientes para que funcionem de forma adequada. Então, por exemplo, uma dieta deficiente em cálcio, em ferro e em vitaminas do complexos B, afetam de forma direta a questão da própria ovulação, do recrutamento folicular. Uma dieta deficiente em proteína, por exemplo, pode afetar o espessamento do endométrio e a implantação do embrião. E, da mesma forma, intolerâncias alimentares podem ser um grande problema para o processo de gestação”, explica a nutricionista.