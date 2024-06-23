Mais qualidade na alimentação de 29 mil pessoas no ES

No Espírito Santo, 150 instituições receberão alimentos da Ceasa Crédito: Divulgação

Foi acertada, nesta quarta-feira (19), uma parceria para ampliar a segurança alimentar de mais de 29 mil pessoas por mês, através do combate ao desperdício de alimentos no Espírito Santo

O Programa Sesc Mesa Brasil, maior banco privado de alimentos da América Latina, passará a receber alimentos de mais de 50 lojas da Ceasa, incrementando a distribuição de comida para 150 instituições já atendidas pelo programa, abrangendo 19 municípios do Estado.

Desde 2003, o Sesc Mesa Brasil atende mensalmente, no Espírito Santo, 7,5 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar e em espaços dedicados pelos municípios atendidos, assistindo, no total, 29.394 pessoas.

A retomada da parceria com o Ceasa, que havia sido paralisada em 2019, vai garantir a consolidação das ações de segurança alimentar promovidas pelo Sesc, além de produzir ações de conscientização contra o desperdício de alimentos.

Funcionários do Sesc diante de um dos dois furgões de apoio adquiridos pelo Sesc Mesa Brasil, para coleta de alimentos no ES Crédito: Sesc-ES