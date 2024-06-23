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Leonel Ximenes

Mais qualidade na alimentação de 29 mil pessoas no ES

Programa Sesc Mesa Brasil, maior banco privado de alimentos da América Latina, passará a receber alimentos de mais de 50 lojas da Ceasa

Públicado em 

23 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagem Edicase Brasil
No Espírito Santo, 150 instituições receberão alimentos da Ceasa Crédito: Divulgação
Foi acertada, nesta quarta-feira (19), uma parceria para ampliar a segurança alimentar de mais de 29 mil pessoas por mês, através do combate ao desperdício de alimentos no Espírito Santo.
O Programa Sesc Mesa Brasil, maior banco privado de alimentos da América Latina, passará a receber alimentos de mais de 50 lojas da Ceasa, incrementando a distribuição de comida para 150 instituições já atendidas pelo programa, abrangendo 19 municípios do Estado.
Desde 2003, o Sesc Mesa Brasil atende mensalmente, no Espírito Santo, 7,5 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar e em espaços dedicados pelos municípios atendidos, assistindo, no total, 29.394 pessoas.
A retomada da parceria com o Ceasa, que havia sido paralisada em 2019, vai garantir a consolidação das ações de segurança alimentar promovidas pelo Sesc, além de produzir ações de conscientização contra o desperdício de alimentos.
Funcionários do Sesc diante de um dos dois furgões de apoio adquiridos pelo Sesc Mesa Brasil, para coleta de alimentos no ES
Funcionários do Sesc diante de um dos dois furgões de apoio adquiridos pelo Sesc Mesa Brasil, para coleta de alimentos no ES Crédito: Sesc-ES
"Este plano envolve o investimento em equipamentos como dois novos furgões que poderão fazer coletas em qualquer município do Estado, bem como campanhas de divulgação para ampliar o número de doadores do Mesa Brasil. Isto garante o propósito do Sesc Mesa Brasil, que é o combate à fome e ao desperdício, bem como o apoio social para redução de vulnerabilidades”, diz Luiz Toniato, Diretor Regional Sesc-ES.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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