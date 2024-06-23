Mais qualidade na alimentação de 29 mil pessoas no ES

Foi acertada, nesta quarta-feira (19), uma parceria para ampliar a segurança alimentar de mais de 29 mil pessoas por mês, através do combate ao desperdício de alimentos no Espírito Santo
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O Programa Sesc Mesa Brasil, maior banco privado de alimentos da América Latina, passará a receber alimentos de mais de 50 lojas da Ceasa, incrementando a distribuição de comida para 150 instituições já atendidas pelo programa, abrangendo 19 municípios do Estado.
Desde 2003, o Sesc Mesa Brasil atende mensalmente, no Espírito Santo, 7,5 mil crianças e adolescentes no contraturno escolar e em espaços dedicados pelos municípios atendidos, assistindo, no total, 29.394 pessoas.
A retomada da parceria com o Ceasa, que havia sido paralisada em 2019, vai garantir a consolidação das ações de segurança alimentar promovidas pelo Sesc, além de produzir ações de conscientização contra o desperdício de alimentos.
"Este plano envolve o investimento em equipamentos como dois novos furgões que poderão fazer coletas em qualquer município do Estado, bem como campanhas de divulgação para ampliar o número de doadores do Mesa Brasil. Isto garante o propósito do Sesc Mesa Brasil, que é o combate à fome e ao desperdício, bem como o apoio social para redução de vulnerabilidades”, diz Luiz Toniato, Diretor Regional Sesc-ES.