'Straw, Até a Última Gota' é sobre as mães que não puderam parar para chorar

*Atenção, este texto contém spoilers do filme "Straw — Até a Última Gota" Janiyah Wiltkinson, protagonista de "Straw — Até a Última Gota", filme lançado pela Netflix no início de junho, desperta como quem emerge de uma tormenta, de um torpor, de um estado de sobrevivência adormecida. A menina ao seu lado fala, ri, dança. Mas está morta. Morreu na noite anterior. E ninguém sabe — ou pior, ninguém percebe. A filha morta, que aparece viva, é mais que alucinação — é consolo, invenção, artifício de uma mente esgotada que se recusa a admitir o fim. Ela representa o que resta de propósito, de sentido, de amor. Porque o luto de mulheres como Janiyah é socialmente negado. Não há licença. Não há amparo. Não há tempo.

O colapso só é suportável quando fantasiado com ternura. Essa menina-imagem é projeção, é defesa, é último laço. Não é loucura — é lucidez desesperada, criativa, compassiva. É o seu interior gritando por permanência.

Essa mãe não está apenas em um filme. Ela está ao seu lado na fila do SUS, na escola pública, no ônibus das seis. Está sitiada por contas, dominada pela urgência. Mas como a sociedade trata sua dor? Como falha o Estado? Como o coletivo responde?

O luto, para mulheres negras e pobres, não é apenas ausência. É roubo. Roubo do direito de sofrer, do direito de parar, do direito de ser cuidada quando a vida se desintegra.