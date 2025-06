Nem sempre um smartwatch é o que parece no jogo da classificação fiscal

No comércio exterior, poucos temas são tão desafiadores — e, por vezes, intrigantes — quanto a classificação fiscal de mercadorias. Tomemos um exemplo clássico: o Crocs. O calçado, que não é exatamente uma sandália de borracha, nem propriamente um sapato impermeável, foi durante anos objeto de debate. Dentre as apurações, por exemplo, se o calçado é inteiriço à sola, o produto está sujeito às normas antidumping, se há parte reunida à sola por costura ou parafusos está excluída a necessidade de pagamento desses direitos.

A NCM aplicada variava, a interpretação fiscal variava, assim como variava, diretamente, o custo do produto. Apenas o que não variou durante quase 10 anos dessa discussão foi a insegurança jurídica do nosso país.

Serenata de Amor com receita original volta às prateleiras no ES

Outro exemplo, igualmente conhecido, é o do bombom Sonho de Valsa. A diferença gira em torno de se tratar tecnicamente de um bombom de chocolate ou de um wafer — biscoito recheado com cobertura, para o qual a alíquota do IPI é reduzida para 0%. O que ensejou mudanças também na composição, proporção de ingredientes e até características sensoriais nos bombons da concorrente: a capixaba Garoto, visando a redução da carga tributária.

E o dilema se repete, também, em diversos casos mais recentes, como na definição fiscal de um smartwatch: seria um relógio ou um acessório de telefone (cujo imposto de importação é menor)? Ou ainda no enquadramento de drones: seriam veículos aéreos não tripulados ou câmeras digitais? Tais debates chegam ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a várias instâncias do Poder Judiciário.

Mas, naturalmente, convive com a mesma estrutura da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), cujas limitações ainda demandam leitura técnica apurada e interpretação criteriosa.

Seja no dilema do calçado que é e não é uma pantufa, seja no veículo cujo enquadramento define incentivos e tratamento aduaneiro, permanece a certeza de que a classificação fiscal é, sempre, um instrumento de tradução — imperfeita, porém essencial — entre a materialidade dos bens e as exigências do ordenamento jurídico.